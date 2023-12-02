Ereğli'de Batan Kafkametler Gemi Kazası: Kayıp Mürettebatın Aranışı Devam Ediyor

Güçlü fırtına sebebiyle askeri mendireğe çarparak battığı belirtilen gemideki 12 mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 7 mürettebatın arama çalışmaları 14 gündür sürüyor.

Gemi kazasında kaybolan denizcileri bulmak amacıyla AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve TSK'ya bağlı SAT komandoları ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Aramalara enkaz kaldırma ve denizaltı kurtarma yetenekleriyle donatılmış TCG Akın gemisi de katıldı.

Denizden, karadan ve havadan yapılan aramalara, 70'ten fazla dalgıç katılırken, kazanın meydana geldiği bölgede geniş çaplı bir arama operasyonu yürütülüyor. Güçlü akıntı ve dalgalı deniz şartlarına rağmen ekipler, kayıp mürettebatın izine ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Yaşanan kazanın ardından toplumun büyük bir endişe içinde olduğu belirtilirken, yetkililer ve arama kurtarma ekipleri, kaybolan denizcileri bulmak için tüm imkanları seferber etmiş durumda. Denizcilik kazalarının etkilerini azaltmak ve benzer olayları önlemek adına alınacak tedbirler konusunda ise güvenlik önlemleri ve denizcilik kurallarına titizlikle uyulması vurgulanıyor.