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Ereğli'de gemi faciasında, kayıp mürettebatın arayışı devam ediyor

Ereğli'de gemi faciasında, kayıp mürettebatın arayışı devam ediyor

Zonguldak Ereğli'de batan 'Kafkametler' gemisinde 12 mürettebatın kaybolduğu faciada, İsmail Kaptan'ın cansız bedeni bulundu. AFAD ve arama kurtarma ekiplerinin kayıp 10 mürettebat için devam eden yoğun çalışmaları sürüyor.

İsmail Kaptan'ın hüzünlü sonu

Yapılan yoğun arama çalışmaları sırasında, gemi aşçısı Metin Uslu'nun cansız bedeni kıyıya vurmuş halde bulundu. Acı haberlerin ardı arkası kesilmedi; bir gün sonra 72 yaşındaki denizci usta İsmail Kaptan'ın cansız bedeni daha bulundu. Yapılan kimlik tespiti sonucu, deneyimli gemici İsmail Kaptan'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

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Kayıp mürettebat için arayış sürüyor

Arayışlar, kayıp 10 mürettebat üyesinin bulunması umuduyla devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri, bölgeye Sonar sistemleriyle donatılmış savaş gemileri ve SAT komandolarını sevk etti. AFAD Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, çalışmalara 372 personel, 2 uçak, 2 helikopter, 18 bot, 3 drone ve 2 Rov (Su altı robotu) dahil olmak üzere 3 YTS Sonar'ın aktif olarak katıldığı belirtildi.

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Gemi kazası üzerine devam eden çalışmalar

Bu elim olay, deniz güvenliği ve mürettebatın korunmasına yönelik önlemlerin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. Denizcilik alanında alınan tedbirler, bu tür trajedilerin önlenmesi için sürekli olarak gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. Ekiplerin kararlılıkla sürdürdüğü arama çalışmaları, kayıpların ailelerine ve tüm Türkiye'ye bir nebze olsun rahatlatıyor.

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