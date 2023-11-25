  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ereğli'de Kafkametler Gemi Kazasında Cansız Bedenleri Bulunan Mürettebat Üyeleri Son Yolculuklarına Uğurlandı
Ereğli'de Kafkametler Gemi Kazasında Cansız Bedenleri Bulunan Mürettebat Üyeleri Son Yolculuklarına Uğurlandı

Ereğli'de Kafkametler Gemi Kazasında Cansız Bedenleri Bulunan Mürettebat Üyeleri Son Yolculuklarına Uğurlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da meydana gelen Kafkametler adlı Türk Bayraklı yük gemisinin batması sonucu kaybolan mürettebatların arama çalışmalarında,

dalgıçlar tarafından çıkartılan cansız bedenlerin geminin güverte ustası Tamer Özer ve usta makinist Cüneyt Aygen'e ait olduğu belirlendi. Geminin açıklarındaki mendireğe çarparak batmasıyla başlayan arama kurtarma çalışmaları, acı bir sonuca ulaştı.

Kafkametler Gemi Kazası ve Kaybolan Mürettebatın Arama Çalışmaları

Ereğli ilçesi açıklarında gerçekleşen kaza sonrasında kaybolan 7 mürettebatın aranmasına yönelik olarak sürdürülen çabaların bir aşamasında dalgıçlar, iki mürettebatın cansız bedenini çıkardı. Yapılan otopsi işlemleri sonucunda, güverte ustası Tamer Özer ve usta makinist Cüneyt Aygen oldukları tespit edildi. Bu acı haberi alıp tespit eden aileler, yaşadıkları üzüntüyle birlikte mücadelelerine devam ediyor.

aw083935-04.jpg

Cansız Bedenleri Bulunan Mürettebat Üyeleri: Tamer Özer ve Cüneyt Aygen

Güverte ustası Tamer Özer'in otopsi işlemleri tamamlanarak ailesine teslim edildi. Özer'in cenazesi, ailesi tarafından alınarak toprağa verilecek. Diğer mürettebat Cüneyt Aygen'in ise otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra ailesine teslim edilerek İstanbul'da defnedileceği öğrenildi. Bu acı olay, gemi kazası sonucu yaşanan trajedinin ağırlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Otopsi İşlemleri Tamamlanan Tamer Özer'in Son Yolculuğu

Ailelerin ve toplumun yaşadığı bu acı kayıp karşısında, arama kurtarma ekiplerinin fedakarca yürüttüğü çalışmalara duyulan derin saygı ve başsağlığı dilekleri, bu zorlu süreçte bir nebze olsun destek olma çabalarını yansıtıyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Yeniçağa İlçesindeki Ahşap Ev Yangınında Hayatını Kaybeden Yaşlı Çift: Emine ve Ömer Işık
Yeniçağa İlçesindeki Ahşap Ev Yangınında Hayatını Kaybeden Yaşlı Çift: Emine ve Ömer Işık
Bolu Jandarması, Görme Engelli Yavru Köpeği Koruma Altına Alarak Duyarlılık Örneği Gösterdi
Bolu Jandarması, Görme Engelli Yavru Köpeği Koruma Altına Alarak Duyarlılık Örneği Gösterdi
Mudurnu'da Coşku ve Saygıyla Kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü
Mudurnu'da Coşku ve Saygıyla Kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü
İstanbul Merkezli Kahramanlar-29 Operasyonu: Bakan Yerlikaya Liderliğindeki Başarılı Çalışma
İstanbul Merkezli Kahramanlar-29 Operasyonu: Bakan Yerlikaya Liderliğindeki Başarılı Çalışma
Yeniden Refah Partisi, 2024 Yerel Seçimleri İçin Güçlü Bir Kadro ve Hedeflerle Yola Çıkıyor
Yeniden Refah Partisi, 2024 Yerel Seçimleri İçin Güçlü Bir Kadro ve Hedeflerle Yola Çıkıyor
Hülya Avşar’ın videosu sonrasında kırma zeytine ilgi arttı
Hülya Avşar’ın videosu sonrasında kırma zeytine ilgi arttı
Bolu İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'nde Otomobil Yangını
Bolu İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'nde Otomobil Yangını
Türkiye'nin sismik gerçeği: Malatya depreminin Bolu'ya etkisi
Türkiye'nin sismik gerçeği: Malatya depreminin Bolu'ya etkisi