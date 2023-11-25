Ereğli'de Kafkametler Gemi Kazasında Cansız Bedenleri Bulunan Mürettebat Üyeleri Son Yolculuklarına Uğurlandı

dalgıçlar tarafından çıkartılan cansız bedenlerin geminin güverte ustası Tamer Özer ve usta makinist Cüneyt Aygen'e ait olduğu belirlendi. Geminin açıklarındaki mendireğe çarparak batmasıyla başlayan arama kurtarma çalışmaları, acı bir sonuca ulaştı.

Kafkametler Gemi Kazası ve Kaybolan Mürettebatın Arama Çalışmaları

Ereğli ilçesi açıklarında gerçekleşen kaza sonrasında kaybolan 7 mürettebatın aranmasına yönelik olarak sürdürülen çabaların bir aşamasında dalgıçlar, iki mürettebatın cansız bedenini çıkardı. Yapılan otopsi işlemleri sonucunda, güverte ustası Tamer Özer ve usta makinist Cüneyt Aygen oldukları tespit edildi. Bu acı haberi alıp tespit eden aileler, yaşadıkları üzüntüyle birlikte mücadelelerine devam ediyor.

Cansız Bedenleri Bulunan Mürettebat Üyeleri: Tamer Özer ve Cüneyt Aygen

Güverte ustası Tamer Özer'in otopsi işlemleri tamamlanarak ailesine teslim edildi. Özer'in cenazesi, ailesi tarafından alınarak toprağa verilecek. Diğer mürettebat Cüneyt Aygen'in ise otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra ailesine teslim edilerek İstanbul'da defnedileceği öğrenildi. Bu acı olay, gemi kazası sonucu yaşanan trajedinin ağırlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Otopsi İşlemleri Tamamlanan Tamer Özer'in Son Yolculuğu

Ailelerin ve toplumun yaşadığı bu acı kayıp karşısında, arama kurtarma ekiplerinin fedakarca yürüttüğü çalışmalara duyulan derin saygı ve başsağlığı dilekleri, bu zorlu süreçte bir nebze olsun destek olma çabalarını yansıtıyor.