Erfelek İlçe Devlet Hastanesi yeni binayla hizmete başlıyor!

Erfelek İlçe Devlet Hastanesi'nin uzun bir süredir devam eden inşaatı sonunda tamamlandı ve sağlık hizmetlerine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Erfelek halkı tarafından büyük bir sabırsızlıkla beklenen bu gelişme, 17 Kasım'da gerçekleşecek.

Erfelek İlçe Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binası, modern ve donanımlı bir sağlık tesisi olarak hizmete sunuluyor. Bu yeni binada, acil sağlık hizmetleri sunulacak ve 17 Kasım saat 17.00 itibarıyla kapılarını hastalarına açacak. Yenilenen hastane, ilçe sakinlerine daha geniş ve çağdaş bir sağlık deneyimi sunmayı hedefliyor.

Poliklinik hizmetleri de yenileniyor!

Sadece acil hizmetlerle sınırlı kalmayacak olan Erfelek İlçe Devlet Hastanesi, 20 Kasım Pazartesi günü itibarıyla poliklinik hizmetlerini de yeni binada sunmaya başlayacak. Bu, hastaların randevu alarak uzman doktorlardan muayene olabilecekleri anlamına geliyor. Yeni poliklinikler, hastaların daha rahat ve hızlı bir şekilde sağlık kontrollerini yapmalarına olanak tanıyacak.

Erfelek İlçe Devlet Hastanesi'nden önemli duyuru!

Hastane yönetimi, Erfelek halkına önemli bir duyuru yaparak, yeni hizmet binasının tamamlandığını ve 17 Kasım'da acil sağlık hizmetlerine başlayacaklarını duyurdu. Aynı zamanda, 20 Kasım Pazartesi gününden itibaren poliklinik hizmetlerinin de yeni binada sunulacağını belirtti. Bu gelişmeler, Erfelek İlçe Devlet Hastanesi'nin daha iyi bir sağlık hizmeti sunma konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Sağlığınıza değer veriyoruz!

Erfelek İlçe Devlet Hastanesi olarak, her zaman hastalarımızın sağlığını en üst düzeyde tutmayı amaçlıyoruz. Yeni binamızla birlikte, daha modern ve rahat bir ortamda tedavi olma fırsatını sunuyoruz. Sağlığınıza değer veriyoruz ve bu değeri yeni hizmet binamızla daha da yükseltiyoruz.