Erkeklerin kasım ayındaki şiddet bilançosu: 35 kadın hayatını kaybetti Bolu’da maalesef listede

Bianet'in yerel ve ulusal kaynaklardan derlediği verilere göre, Kasım ayında Türkiye genelinde erkekler tarafından en az 35 kadın öldürüldü. Bu ayda, toplumda artan kadına yönelik şiddet ve cinayet olayları dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Bolu dahil çeşitli illerde "şüpheli" kadın ölümleri

Kasım ayında Türkiye'nin birçok ilinde kadın ölümleri "şüpheli" olarak rapor edildi. Bolu'da da bu tür bir olayın yaşanması, yerel ve ulusal basında geniş yer buldu. Diğer iller arasında Ankara, İstanbul ve Samsun gibi büyük şehirlerin yanı sıra Antalya, Artvin, Aydın gibi çeşitli iller de yer aldı.

Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet ve istismar

Erkeklerin şiddeti sadece yetişkin kadınlara değil, aynı zamanda çocuklara da yönelikti. Kasım ayında en az sekiz kız ve oğlan çocuğu istismara uğradı. Ayrıca, erkeklerin en az 60 kadına şiddet uyguladığı, üç kadını taciz ettiği ve iki kadına tecavüz ettiği belirtildi.

Seks işçiliğine zorlama ve tehdit

Bu dönemde, iki kadın seks işçiliğine zorlandı ve en az yedi kadın "öldürmekle" tehdit edildi. Bu veriler, toplumda kadına yönelik şiddetin sadece fiziksel boyutunu değil, psikolojik ve cinsel boyutlarını da gözler önüne seriyor.

Toplumsal tepkiler ve önlemler

Bu istatistikler, toplumda ve siyasette ciddi endişelere yol açıyor. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve faillerin adalet önüne çıkarılması için alınması gereken önlemler ve uygulanması gereken politikalar tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bolu ve diğer illerdeki vakalar, bu konunun sadece yerel değil, ulusal bir sorun olduğunu vurguluyor.