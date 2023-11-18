Eşarj, Türkiye'deki Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarının Yüzde 40'ını Yönetiyor

Bu kapsamda Türkiye'nin ilk ve en fazla hızlı şarj istasyonuna sahip olan Eşarj, Ankara'da bir alışveriş merkezinde kurulan şarj alanında aynı anda en fazla araca hizmet verebilen bir şarj noktasını hayata geçirdi. Şirketin Genel Müdürü Barış Altınay, Türkiye genelindeki hızlı şarj istasyonlarının yüzde 40'ını yönettiklerini açıkladı.

Eşarj, Enerjisa Enerji'nin tamamına sahip olduğu Türkiye'nin ilk ve en fazla hızlı şarj istasyonuna sahip şirket olarak öne çıkıyor. Ankara'da faaliyet gösteren bu şirket, elektrikli araç kullanıcılarına hızlı ve etkili şarj imkanları sunuyor. Ankara'da faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde açılan şarj istasyonu, aynı anda 17 hızlı şarj ve 3 standart şarj soketiyle elektrikli araç sahiplerine hizmet veriyor.

Eşarj Genel Müdürü Barış Altınay, şirketin Türkiye genelindeki şarj istasyonlarının yüzde 40'ını yönettiklerini belirtti. Altınay, Türkiye'deki elektrikli araç sayısının hızla arttığını ve bu artışın ihtiyaçları da beraberinde getirdiğini ifade etti. 2022 yılının sonunda 15 binin altında olan elektrikli araç parkı sayısının bugün 60 bine çıktığını aktaran Altınay, Eşarj olarak müşteri taleplerini karşılamak adına yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Türkiye genelinde 10 binin üzerinde şarj noktasının bulunduğuna dikkat çeken Altınay, hızlı şarj noktalarının bu sayının yüzde 25'ini oluşturduğunu ve bu noktaların yüzde 40'ını Eşarj olarak yönettiklerini belirtti. Altınay, Türkiye'nin dört bir yanına yayılan bu şarj noktalarıyla elektrikli araç sahiplerinin rahatlıkla seyahat edebildiğini vurguladı. Ankara'da açılan yeni şarj istasyonunun, aynı anda en fazla araca hizmet verebilme özelliğiyle öne çıktığını da belirtti.

Elektrikli araç kullanıcılarına konforlu şarj hizmeti sunmayı hedeflediklerini dile getiren Altınay, şarj işlemlerini müşterilerin başlangıcından itibaren takip ettiklerini ve şarj süreçlerini en konforlu hale getirmek için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca, batarya teknolojisinin gelişimiyle birlikte araç bataryalarının daha dayanıklı hale geldiğini ve uzun ömürlü olduklarını belirtti. Altınay, gelecekte batarya teknolojisinin daha da gelişeceğini ve kapasite kaybı yaşanmayacağını sözlerine ekledi.