Eskişehir Emniyeti, 'Teknolojiyi Abartma Geleceğini Karartma' Projesiyle Gençleri Bilinçlendiriyor

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, bilinçli teknoloji kullanımı ve güvenli internet alışkanlıklarının önemine vurgu yapmak amacıyla bir lisede gerçekleştirdiği bilgilendirme faaliyetinde 170 öğrenci ve 20 idareciye seslendi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 2023 yılı projelerinden biri olan 'Teknolojiyi Abartma Geleceğini Karartma' isimli ÇOGEP projesi, özellikle genç nesillerin teknoloji bağımlılığından korunması ve güvenli dijital alışkanlıklar edinmeleri konusunda bilinçlenmelerini amaçlıyor.

Eskişehir Emniyeti, Genç Nesillere Teknoloji Bağımlılığıyla Mücadele Eğitimi Veriyor

Bu kapsamda düzenlenen bilgilendirme faaliyetinde, öğrencilere ve idarecilere yönelik interaktif eğitimlerle teknoloji bağımlılığı, güvenli internet kullanımı, ve dijital bağımlılık gibi konular ele alındı. Emniyet yetkilileri, öğrencilere yönelik gerçekleştirilen eğitimlerin, toplum için büyük önem arz eden bu konularda bilinçli bireyler yetiştirmeyi amaçladığını belirtti.

ÇOGEP Projesi Kapsamında Eskişehir'deki Liselerde Bilinçli Teknoloji Kullanımı Anlatıldı

Eğitim faaliyetine katılan öğrencilere, konuyla ilgili farkındalık oluşturmayı hedefleyen hediyeler verilirken, öğrencilere bu alanda düzenlenecek gelecek faaliyetler hakkında bilgi verildi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür etkinliklerin aralıksız devam edeceğini ve toplumun farklı kesimlerine ulaşarak bilinçlendirme çalışmalarının genişleyeceğini vurguladı.

Toplum Destekli Polislik: Güvenli İnternet ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele

ÇOGEP projesi, teknolojiye erişimdeki hızlı artışın beraberinde getirdiği risklere karşı toplumu bilinçlendirmeyi hedefliyor. Eğitim faaliyetleri, genç nesillerin teknolojiyi bilinçli ve sorumlu bir şekilde kullanmalarını sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün bu tür proje ve faaliyetlerle toplumda farkındalık yaratma çabaları, güvenli dijital ortamların oluşturulması ve teknoloji kullanımında dengeli alışkanlıkların kazandırılmasına yönelik önemli bir katkı sağlıyor.