Eskişehir ve Bolu'da ayı saldırıları artıyor: Uzmanlardan hayati tavsiyeler

Saat 12.00 sıralarında gerçekleşen bu saldırıda, bölgedeki köpeklerin müdahalesi sayesinde Akyatak, saldırıdan kurtuldu ve hastaneye kaldırıldı.

Mağdurun gözünden korkutucu ayı saldırısı

Akyatak, yaşadığı korkunç deneyimi "500 kilo ağırlığında, kahverengi, kısa burunlu ve kısa kulaklı bir hayvanın saldırısı" olarak tanımladı. 53 yaşında ilk defa böyle bir deneyim yaşayan Akyatak, yaşananlar sonrası tedavi altına alındı.

Bolu ve Gümüşhane'de benzer ayı vakaları

Eskişehir'deki olayın ardından, Bolu ve Gümüşhane'den de benzer ayı saldırısı haberleri geldi. Yaban hayatı uzmanı Ahmet Emre Kütükçü, Türkiye'de her yıl yaklaşık 10 ayı saldırısının basına yansıdığını ve özellikle bahar aylarında bu saldırıların arttığını dile getirdi.

Ayı saldırılarına karşı uzmanlardan önemli tavsiyeler

Kütükçü, ayı saldırılarına karşı alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

Ormanda yüksek sesle konuşmak veya şarkı söylemek.

Yemek artığı veya çöp bırakmamak.

Ayı ile karşılaşıldığında yavaşça ve sakince geri çekilmek.

Ani hareketlerden kaçınmak ve dikkat çekmeyecek şekilde hareket etmek.

Ormanlık alanlara girerken düdük taşımanın ve öttürmenin, yakındaki tehlikeleri uzaklaştırmada etkili olabileceğini belirtti.

Bu tavsiyeler, Bolu ve Eskişehir gibi ayı saldırılarının artış gösterdiği bölgelerde yaşayan veya bu bölgelere ziyarette bulunan vatandaşlar için hayati önem taşıyor ve doğada karşılaşılabilecek ayı tehlikelerine karşı farkındalık yaratıyor.