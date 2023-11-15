Eskişehir'de Olağanüstü Yetişmiş Domates Fidesi Şaşkınlık Yaratıyor

Kaldırım ile bina duvarı arasındaki küçük bir boşluktan yükselen fidenin, yakınındaki borulara iplerle bağlanarak yükseltilmiş ve bu şekilde büyütülmüş olması dikkat çekiyor. Domates fidesi, çevre esnafı ve bölge sakinlerini şaşkına çevirirken, üzerinde onlarca domatesin olması da ayrı bir ilgi odağı haline geldi.

Bir esnaf, bu olağanüstü durumu Allah'ın hikmeti olarak değerlendirirken, "Muhtemelen pazarda satılan domateslerden kaldırımdaki küçük aralığa düşen bir tohumdan fide yeşerip büyüyüp bu hale geldi. İlk defa böyle bir şey görüyoruz. Fide yeşerip büyümeye başlayınca korumu altına aldık. İplerle yanındaki boruya bağlayıp yükselmesini, ürün vermesini sağladık. Gelip geçen herkes hayret ve ilgi ile bu domates fidesini önceliyor. Üzerinde çok sayıdaki dallarda onlarca domates yetişti. Bu tamamen Allah’ın bir hikmeti, kudretinin göstergesi. Küçücük bir tohum bir şekilde o kaldırımın köşesindeki boruların geçtiği boşluğu düşecek ve o daracık yerle yeşerip bu hale gelecek. Hayret uyandıracak bir durum" şeklinde konuştu.

Bu olay, doğanın mucizevi güzelliklerini ve yaşamın beklenmedik sürprizlerini gözler önüne seriyor.