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Eskişehir'de Vatandaşlar Otobüs Gecikmelerine İsyan Etti

Eskişehir'de Vatandaşlar Otobüs Gecikmelerine İsyan Etti

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde Otogar ile Düzey Sokak arasında sefer yapan 48 numaralı belediye otobüsünün geç gelmesine tepki gösteren vatandaşlar, uzun süre ayakta bekleyerek yaşadıkları sıkıntıya isyan etti.

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Arifiye Mahallesi'nde bulunan 6 numaralı otobüs durağında bekleyen vatandaşlar, belirlenen sefer saatlerine uyulmaması nedeniyle sık sık benzer sorunlar yaşadıklarını belirttiler. Sabah ve akşam saatlerinde belirli aralıklarla sefer yapılması gereken otobüsün, bu plana uyulmadığını iddia eden vatandaşlar, özellikle akşam saatlerinde yoğunluğun arttığını ve bu durumun önümüzdeki dönemde daha da sıkıntılı hale gelebileceğini dile getirdi.

Vatandaşlardan Mesire, geç gelen otobüse tepki göstererek, beklemekten sıkıldıklarını ifade etti. Aynı durumu yaşayan Ali Karagöz ise otobüsün sürekli olarak geciktiğini belirterek, bu durumun kendilerini mağdur ettiğini söyledi.

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Eskişehir'de yaşanan bu olay, belediye otobüs seferlerine düzenli ve zamanında hizmet sağlamanın önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Vatandaşların bu tür sıkıntılarına çözüm bulunması, toplu taşıma hizmetlerinin daha etkin bir şekilde planlanması gerektiğini gösteriyor.

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