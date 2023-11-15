Eskişehir'de Vatandaşlar Yeni Saat Almak Yerine Tamir Ettiriyor

İstiklal Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde esnaf olan Mehmet Ercan, saat fiyatlarının yükselmesiyle birlikte satışlarının önemli ölçüde düştüğünü ve vatandaşların artık saatlerini tamir ettirmeyi tercih ettiğini dile getirdi. Bu trend, insanların cüzdanlarına daha az yük getirirken, aynı zamanda eski saatlerine olan bağlılıklarını sürdürebilmelerini sağlıyor.

Mehmet Ercan, saat fiyatlarının son dönemlerde hızlı bir yükseliş yaşadığını vurgulayarak, kaliteli bir saatin fiyatının 6 ila 7 bin lira civarında olduğuna dikkat çekti. Bu yüksek fiyatlar, birçok insanın yeni saat almayı tercih etmek yerine mevcut saatlerini tamir ettirmeyi düşünmesine neden oluyor. Eski saatlerin tamir edilmesi, hem ekonomik bir seçenek sunuyor hem de kişisel değeri olan saatlerin kullanımına devam edilmesini sağlıyor.

Mehmet Ercan'ın ifadeleri şu şekildedir: "Son dönemlerde saat fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşandı. Güzel ve kaliteli bir saatin fiyatı 6-7 bin lira civarlarında. Vatandaşlar da bu parayı ödemek istemiyor. Yeni saat almak yerine evlerinde bulunan, arızalı olduğu için kullanmadıkları saatleri tamir ettirmek istiyorlar. Özellikle son dönemde yeni saatin satın almak isteyenden daha çok elindeki saatini tamir ettirmek isteyenler geliyor. Bu da satışlarda düşüşe, tamirde artışa neden oldu."

Saat tamirine olan ilginin artmasıyla birlikte esnafın daha fazla talep gördüğü bir dönem yaşanıyor. Saatlerin bakımı ve onarılmaları için profesyonel hizmet sunan saat tamircileri, müşterilerin beklentilerini karşılayarak saatinin eski işlevselliğine geri dönmesine yardımcı oluyorlar. Bu sayede vatandaşlar, hem ekonomik açıdan tasarruf ediyorlar hem de sevdikleri veya anılarla dolu olan saatlerini kaybetmiyorlar.

Eskişehir'de saat tamiri, saatçi esnafının önemli bir ihtiyacı karşıladığı gibi, aynı zamanda geleneksel zanaatların yaşatılmasına da katkı sağlıyor. Saatler, sadece zamanı gösteren araçlar olmanın ötesinde, birçok insan için özel anıların bir parçası haline gelmiştir. Bu nedenle saat tamiri, kişisel bağları ve hatıraları canlı tutmanın bir yolu olarak önemli bir rol oynamaktadır.