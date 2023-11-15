Eskişehirli Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı, Mısır'da Altın Madalya Kazanarak Paralimpik Oyunları'na Katılma Hakkı Elde Etti

Yüzücü, 10-12 Kasım tarihlerinde Kahire'de gerçekleşen yarışmalarda 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde mücadele etti.

Sümeyye Boyacı, bu zorlu mücadelede sergilediği performansla Paralimpik Oyunları'nda yarışma hakkı elde etti. 00.44.49’luk derecesiyle A Barajını geçen Boyacı, bu kategoride birinci olarak altın madalya kazandı. Eskişehirli sporcu, elde ettiği başarıyla hem kendi adını hem de ülkesini en iyi şekilde temsil etti.

Citi Paraswimming World Series, engelli sporcuların uluslararası arenada bir araya geldiği prestijli bir yüzme organizasyonudur. Bu tür uluslararası başarılar, sporcuların emeklerinin ve yeteneklerinin uluslararası alanda tanınması açısından büyük önem taşır. Sümeyye Boyacı'nın elde ettiği altın madalya, Türk sporunun uluslararası alandaki gücünü bir kez daha ortaya koymaktadır.