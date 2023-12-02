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Eskişehirspor, Alaplı Belediyespor'u Ağırlıyor: Liderlik İddiasını Sürdürme Hedefi

Eskişehirspor, Alaplı Belediyespor'u Ağırlıyor: Liderlik İddiasını Sürdürme Hedefi

Bölgesel Amatör Ligin 8. haftasında Eskişehirspor, liderlik iddiasını devam ettirmek amacıyla Zonguldak ekibi Alaplı Belediyespor'u ağırlayacak.

2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, sezona biri hükmen olmak üzere 4 galibiyetle başlayarak çıkışını sürdürüyor. Son 3 haftada aldığı 2 galibiyet ve bir beraberlikle grupta toplam 19 puanla liderlik koltuğunu koruyan kırmızı siyahlı ekip, yarın Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Alaplı Belediyespor'u konuk edecek.

Eskişehirspor'un Güçlü Performansı

Eskişehirspor, ligde şimdiye kadar taraftarı önünde oynadığı karşılaşmalarda puan kaybı yaşamadı. Bu sezonki performansıyla dikkat çeken takım, taraftar desteğini arkasına alarak rakiplerine üstünlük sağlamaya devam ediyor. Liderlik koltuğundaki yerini sürdürmek isteyen Eskişehirspor, Alaplı Belediyespor karşısında alacağı bir galibiyetle ligin ilk yarısını avantajlı bir konumda tamamlamayı amaçlıyor.

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Heyecan Dolu Mücadele

Eskişehirspor ile Alaplı Belediyespor arasındaki mücadele, yarın saat 14.00'te Eskişehir Yeni Stadyumu'nda gerçekleşecek. Eskişehirspor'un taraftar desteği ve güçlü performansı, maçın favorisi olarak görünüyor. Ancak Alaplı Belediyespor'un deplasmanda ortaya koyabileceği sürpriz bir performans, mücadeleyi daha da çekişmeli hale getirebilir.

Ligin İlk Yarısını Avantajlı Tamamlamak

Eskişehirspor, bu müsabakadan galip ayrılarak ligin ilk yarısını avantajlı bir konumda tamamlamayı hedefliyor. Liderlik iddiasını sürdürmek ve puan farkını açmak isteyen takım, taraftarıyla birlikte sahadan galibiyetle ayrılmak için sahaya çıkacak.

Eskişehirspor - Alaplı Belediyespor mücadelesi, hem liderlik mücadelesi hem de ligin genel sıralaması açısından büyük önem taşıyor. Futbolseverler, heyecan dolu mücadeleyi takip ederek takımlarının performansını değerlendirecekler.

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