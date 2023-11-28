Eşler arasında rıza dışı cinsel davranışların hukuki sonuçları olur

Yılmaz, eşlere karşı gerçekleştirilen rıza dışı cinsel davranışların suç olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kadına Karşı Şiddetin Toplumsal Boyutları

Kadına karşı şiddet, fiziksel, cinsel ve psikolojik boyutlarıyla toplumun en önemli sorunlarından biridir. Dr. Yeşim Yılmaz, Türk hukukunun bu konuda yeterli koruma sağlayıp sağlamadığı konusunda tartışmaların devam ettiğini belirtti. Özellikle ev içi şiddetin ayrıca ele alınması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, bu konunun mücadelede önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Evlilik İçi Cinsel Şiddetin Suç Sayılması Gerekliliği

Dr. Yeşim Yılmaz, evlilik içinde eşe karşı gerçekleştirilen rıza dışı cinsel davranışların suç olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Mevcut uygulamada, boşanma sürecinde olan veya ayrı yaşayan eşlerin gerçekleştirdiği rıza dışı cinsel davranışların tecavüz boyutuna varmadığı sürece suç oluşturmadığını ve bu durumun adaletsiz sonuçlara yol açtığını dile getirdi.

Yasal Düzenlemeler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Yılmaz, yasal düzenlemelerin yetersiz kalmasının çoğu zaman toplumsal cinsiyete dayanan ayrımcı bakış açısından kaynaklandığını belirtti. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının bu sorunun çözümünde önemli olduğunu vurguladı.

Ev İçi Cinsel Şiddetin Gerçekleri

Dr. Yeşim Yılmaz, ev içi cinsel şiddetin çoğunlukla erkeğin güç, öfke ve otorite arayışından kaynaklandığını belirtti. Sosyal medyanın etkisiyle bu tür şiddet olaylarının daha görünür hale geldiğini, ancak suç istatistiklerine yansımadığını ifade etti.

Cinsel Hakların Korunması

Yılmaz, Türk Ceza Kanunu'nun bireylerin bedensel ve cinsel haklarını koruma altına aldığını hatırlattı. Eski kanunda aile düzenine karşı suçlar kapsamında değerlendirilen bu durumun, bugün bireyi ve temel özgürlükleri esas alan çağdaş anlayışa uygun şekilde düzenlendiğini belirtti.

Kimse Eşinin Cinsel Kölesi Olamaz

Dr. Yeşim Yılmaz, evlilik içi tecavüzün suç sayılması gerektiğini ve eşlerin cinsel özgürlüğünün birbirlerine karşı da korunması gerektiğini vurguladı. Eşler arasında rıza dışı cinsel davranışların suç oluşturması gerektiğini ifade etti.

Yargı Kararları ve Eşe Karşı Cinsel Şiddet

Yılmaz, Yargıtay tarafından eşler arasında işlenen cinsel davranışların suç sayılmadığını belirtti. Bu durumun eş tarafından gerçekleştirilen cinsel şiddetle mücadelede sakıncalı sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Evlilik İçi Cinsel Şiddetle Mücadele

Dr. Yeşim Yılmaz, evlilik içinde gerçekleşse de rızaya dayalı olmayan her türlü cinsel davranışın cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Toplumda bu tür şiddet eylemlerinin kabul edilmemesi ve meşru görülmemesi gerektiğini belirtti.