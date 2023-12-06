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Eşlerinin çalıştığı maden ocağını yakından gördüler

Zonguldak'ta madenci eşleri madenciler gününde girdikleri eğitim ocağında eşlerinin çalıştıkları ortamı yakından gördü. Her gün asansöre binerek yerin metrelerce altına inen eşlerinin çalışma şartlarını yaşayan madenci eşleri, duygu dolu anlar yaşadı.

Madenci eşleri kafese binerek yerin altına indi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) madenciler günü dolayısıyla Eğitim Ocağı'nda kurum bünyesindeki madencilerin eşlerini ağırladı. Maden ocağının tanıtıldığı eğitim ocağına her gün eşlerinin kafese binerek yerin metrelerce altındaki çalışma alanına indiği anları birebir yaşayan madenci eşleri, taşkömürünün çıkartılması ve yer üstüne çıkartılması sürecini yakından izleyerek gözlemledi.

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Eşlerinin zor şartlarına tanıklık ettiler

Maden Müzesi'ni de gezen madenci eşleri, çalışma şartlarının zorluğuna dikkat çekti. Eşinin Amasra'daki maden ocağında çalıştığını anlatan Meryem Demir, "Duygulandım. Hissettiğimi ifade edemiyorum. Şartlar zor. Gerçekten paramızın değerini iyi bilmemiz gerekiyor" dedi.

Madenci eşi çok şaşırdı

Nila Erdoğan ise "Eşim Amasra maden ocağında çalışıyor. 15 yıllık madenci. Ben böyle olduğunu tahmin etmiyordum. Girdim gördüm, çok etkilendim. Kaza olduğu zaman kaçacak yerleri yok. Allah hepsinin yardımcısı olsun" dedi.

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Allah yardımcıları olsun

Eşi Orhan Arslan'ın TTK'ya ait Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde çalıştığını anlatan Necla Arslan da "Eşim 2019 yılında işe girdi. İş sonrası ilk eve geldiğinde gözlerindeki kömür, iş yeri eşyalarındaki o karayı şimdi daha iyi anladım. Rabbim hepsinin yardımcısı olsun. Islak zeminler zor şartlar" diye konuştu.

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