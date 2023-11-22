ESOGÜ Tıp Fakültesi Profesöründen Uyarı: Antibiyotik Direnci Küresel Sağlık Tehdidi

konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Antibiyotiklere direncin, dünya genelinde sağlık ve kalkınma için önemli bir tehdit oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Bilge, bu direncin her yıl milyonlarca ölüme yol açtığını ifade etti.

Prof. Dr. Uğur Bilge: Antibiyotik Direnci, Küresel Ölçekte Büyük Bir Sağlık Tehdidi

Prof. Dr. Uğur Bilge, yaptığı açıklamada, antibiyotiklerin uygunsuz ve aşırı kullanımının direncin artmasına ve bu önemli ilaçların etkinliğinin azalmasına neden olduğunu dile getirdi. Özellikle ameliyatlarda, yoğun bakımlarda ve yeni doğan bebeklerin enfeksiyonlarında tedavi güçlüğüne sebep olan antibiyotik direncinin, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2030 yılına kadar 5,2 milyon ölüme neden olması bekleniyor.

Antibiyotik Kullanımında Bilinçli Tüketim: Direnci Azaltmanın Anahtarı

Bilge, antibiyotiklerin akıllıca kullanılmasının, en iyi tedaviyi almak, gereksiz antibiyotik kullanımının neden olduğu zararlardan korunmak ve antibiyotik direnci ile mücadele etmek için önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, antibiyotik direncinin global bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, toplumun bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini ifade etti.

Sağlıklı Nesiller İçin Uygunsuz Antibiyotik Kullanımına Son Vermek Şart

Uygunsuz ve aşırı antibiyotik kullanımının antibiyotik direncinin önemli bir nedeni olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bilge, bu konuda şu önerilerde bulundu: "Doktorunuz size antibiyotik reçete ederse ilacınızı önerildiği şekilde alın, başkalarıyla antibiyotiklerinizi paylaşmayın, ilaçları saklamayın, güvenli bir şekilde atmak için eczacınızla iletişime geçin ve başkası için reçete edilen antibiyotikleri almayın."

Dünya Sağlık Örgütü Uyarıyor: Antibiyotik Direnci 2030'da 5,2 Milyon Ölüme Neden Olabilir

Prof. Dr. Uğur Bilge, ayrıca antibiyotik kullanımının yan etkileri arasında döküntü, mide bulantısı, ishal, mantar enfeksiyonları, antibiyotiğe dirençli enfeksiyonlar, ciddi barsak enfeksiyonları ve ölümcül alerjik reaksiyonların bulunduğunu belirtti. Uygunsuz kullanımın karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarına neden olabileceğini, diğer ilaçlarla olumsuz etkileşime girebileceğini ve sağlığı olumsuz etkileyebileceğini de ekledi.

Prof. Dr. Uğur Bilge'nin Çağrısı: Antibiyotikleri Akıllıca Kullanarak Sağlığınızı Koruyun

Prof. Dr. Bilge, antibiyotik kullanımının doktor önerisiyle olması gerektiğini vurgulayarak, kişilerin enfeksiyonları önlemenin en iyi yolunun hijyen kurallarına uymak olduğunu söyledi. Hastalıkların yayılmasını engellemek için ellerin yıkanması, öksürürken veya hapşırırken ağzın ve burnun kapatılması, hasta olduğunda evde kalınması, yıkanmamış ellerle yüz ve ağıza dokunmaktan kaçınılması, enfekte kişilerle temasın önlenmesi ve önerilen aşıların yaptırılması gibi tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.