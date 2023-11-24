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Evlilik Kredisi 2023: yeni evleneceklere 150 bin TL destek yasalaştı

Evlilik Kredisi 2023: yeni evleneceklere 150 bin TL destek yasalaştı

Türkiye'de yeni evlenecek çiftler için sevindirici bir haber geldi. Aile ve Gençlik Bankası, yeni evlenecek gençlere 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisi sağlayacak. Bu kredi, 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli olacak.

Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Evlilik Kredisi Ne Zaman Verilecek?

Bu önemli destek, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden sağlanacak. Yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz, 48 ay vadeli ve 150 bin lira olarak faizsiz evlilik kredisi verilecek. Bu gelişmeyle birlikte, başvuruların e-Devlet üzerinden yapılması bekleniyor.

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Başvuru Süreci ve Şartlar

Krediye başvurular internet üzerinden gerçekleştirilecek. Kredi miktarının her yıl artması planlanıyor. İlk olarak deprem bölgesinde pilot proje olarak başlatılacak olan bu uygulama, sonrasında Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak. Krediyi alabilmek için gençlerin bir çok şartı yerine getirmesi istenecek. Şartlışurtlu evlilik yapmak isteyenler için işte bazı ön şartlar

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27 Yaşını Geçenlere Kredi Yok!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, krediye ilişkin kriterlerin belirlendiğini açıkladı. Buna göre, 18-27 yaş arası gençler, gelir ve yaş kriterlerine uygun olmalı, belli suçlara bulaşmamış olmalı ve deprem bölgesinde yaşamış olmalı şartları aranıyor. Ayrıca, çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından faydalanmaları gerekmektedir. 27 yaşını geçen bireyler bu krediden yararlanamayacak.

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Bu yeni düzenleme, evlilik hazırlığı yapan genç çiftlere büyük bir destek sağlayacak. Faizsiz ve geri ödemesiz ilk 2 yıl imkanıyla, evlilik kredisi, genç çiftlerin hayatını kolaylaştıracak bir adım olarak görülüyor.

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