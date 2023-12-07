Fatih İlkokulu'nda hamsi şöleni: geleneksel lezzet, öğrenci neşesi

Fatih İlkokulu'nun merakla beklenen ve her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan Geleneksel Hamsi Günü, bu sene de renkli görüntülere sahne oldu. Okul Aile Birliği'nin organize ettiği bu özel etkinlikte, öğrenciler ve ebeveynler bir araya geldi.

Geleneksel lezzetler, modern eğitimle buluşuyor

İstanbul'un kalbi Fatih'te yer alan ilkokul, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle de adından söz ettiriyor. Geleneksel Hamsi Günü etkinliği, okulun bu çeşitliliği ve topluluk ruhunu yansıtan önemli organizasyonlarından biri.

Anne eli değmiş hamsiler, öğrencilerin sofrasında

Bu sene etkinlik kapsamında, hayırseverler tarafından bağışlanan 50 kilogram hamsi, öğrencilerin anneleri tarafından özenle temizlenip kızartıldı. Bu lezzetli balıklar, ekmekler arasında öğrencilere sunuldu. Anne elinin değdiği bu özel yemek, öğrenciler tarafından büyük bir mutluluk ve iştahla karşılandı.

Eğlence ve lezzet dolu bir gün

Etkinlik, öğrencilerin hem damak zevklerine hitap eden bir lezzet şöleni sunarken, hem de okulun bahçesinde düzenlenen çeşitli aktivitelerle onlara eğlenceli anlar yaşattı. Çocuklar, geleneksel hamsi gününü doyasıya yaşayarak eğitimin yanı sıra sosyal becerilerini de geliştirme fırsatı buldular.

Fatih İlkokulu, toplumsal dayanışmanın örneği

Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen bu etkinlik, öğrenci, öğretmen ve veliler arasındaki dayanışmayı ve toplumsal birlikteliği güçlendiriyor. Fatih İlkokulu, bu tür etkinliklerle öğrencilerine sadece akademik başarıyı değil, sosyal sorumluluk ve toplumla bütünleşme bilincini de kazandırıyor.