Felsefi bilincin yükselişi: Düzce Üniversitesi'nde dünya felsefe günü kutlamaları

Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen Dünya Felsefe Günü programı, Doç. Dr. Aysun Aydın ve Prof. Dr. Emine Tekin'in konuşmalarıyla felsefenin önemine vurgu yaptı. UNESCO temsilcisi Erdem'in konferansıyla da zenginleşti.

Aydın'dan felsefi sorgulamanın önemi vurgusu

Düzce Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı ve Araştırma Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aysun Aydın, açılış konuşmasında dünyayı farklı bir gözle anlamanın ve sorgulamanın önemine dikkat çekti. Aydın, felsefenin dünya var oldukça devam edecek bir gereklilik olduğunun altını çizdi ve programa katkıda bulunanlara teşekkürlerini sundu.

Tekin'den insan olmanın temel unsurları üzerine düşünceler

Düzce Üniversitesi Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin, insan olmanın temel unsurlarını; düşünce yapısı, sorgulama ve ahlaki seviye olarak tanımladı. Tekin, günümüzde insanların zaman eksikliği sebebiyle sorgulama ve analiz yapmaktan uzaklaştığını belirtti ve felsefenin bu süreçteki kritik rolünü vurguladı.

Farabi ve İbn-i Sina üzerinden felsefeye vurgu

Üniversitenin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Farabi ve İbn-i Sina gibi düşünürlerin eserlerindeki felsefi derinliğe işaret etti. Genç, bu büyük düşünürlerin Aristoteles ve Platon'u nasıl özümsediğini anlattı ve felsefenin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

UNESCO'dan Anadolu'nun felsefe mirası üzerine konferans

Programın davetli konuşmacısı UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Felsefe İhtisas Komitesi Başkan vekili Prof. Dr. H. Haluk Erdem, "Antik Anadolu'nun Felsefe Mirası: Dünya Türkiye’ye Neler Borçlu?" başlıklı bir konferans verdi. Erdem, Türkiye’nin Dünya Felsefe Günü’nün kabulünde oynadığı rolü anlattı ve Nobel ödüllü düşünürlerden örnekler sunarak felsefenin düşünce zenginliğine olan katkısını anlattı.

Programın kapanışı ve teşekkürler

Dünya Felsefe Günü etkinliği, katılımcılara teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi. Bu özel gün, düşüncenin ve felsefenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi ve katılımcılara ilham verdi.