Fenerbahçe’nin tesislerinin bulunduğu Bolu Dağı Topuk Yaylası'nda kış başka güzel

Bolu kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta olan, rakımı bin 280 metre olan Topuk Yaylası, sonbaharın eşsiz güzelliklerini bir araya getirdi.

Bir yeryüzü cenneti

Orman içinde göletle buluşan sarıçam, köknar, kayın, gürgen ağaçlarının görüntüsü ile birlikte farklı birçok kuş çeşidinden doğa konseri dinleyerek patika yollarda bisiklet, gölet ve çevresinde çadır kampı yapmak isteyenlerin uğrak noktası oldu. Topuk Yaylası ve göleti, dron ile görüntülendi. Yeşil çam ağaçlarının arasından çıkan diğer araçların sonbahar ile sarı, kırmızı ve kahverengi tonlarını alması ile mavi gölet ile buluşması tatilcileri cezbediyor.

Fenerbahçe’nin tesisleri de var

Temiz hava içerisinde göl etrafında yürüyüş ve spor yapanların da görüntülendiği yaylada, ayrıca balıkçılık da yapılabiliyor. Fenerbahçe Spor Kulübüne ait bir de tesis bulunan yayla bölgemizdeki yeryüzü cennetlerinden sadece bir tanesi. Bölgede çok sayıda gölet ve tabiat alanı da bulunuyor.

ATV safari yaptık, çok eğlenceli geçti

Arkadaşları ile birlikte ATV safari yapmak için Topuk Yaylası'na geldiklerini belirten Soner Kayahan, “Sonbahar gezintisi olarak buraya geldik. Burası sonbaharın vermiş olduğu etki ile beraber çok güzel. Renklerin her birinin ayrı ayrı canlanması ormanlardaki o doğal ortam gerçekten çok güzel. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederiz. Az önce burada ATV safari yaptık. Çok eğlenceli ve çok zevkli bir organizasyon oldu. Buraya gelindiği zaman tavsiye ederim. Burada bisiklet de kullanabiliyorsunuz safari ile doğanın direkt içerisinde oluyorsunuz. Çok doğal bir ortam” ifadelerini kullandı.