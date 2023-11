Fiat Doblo ve Fiorino: hafif ticari araçların karşılaştırması

Fiat Doblo: Çeşitlilik ve Geniş Kullanım Alanı

Doblo, Fiat'ın hafif ticari araç kategorisinde dört farklı versiyonla sunuluyor: Doblo Cargo, Doblo Combi, Doblo Panorama ve Doblo Combi Mix. Bu modellerin toplam ilan sayısı 15 bin adet ile dikkat çekiyor. Doblo Combi, en popüler versiyon olarak öne çıkarken, 2022-2023 modellerinin ortalama satış fiyatları 655 bin ile 1 milyon 150 bin lira arasında değişiyor.



Fiat Fiorino: Kompakt ve Ekonomik

Fiorino ise daha kompakt bir yapıya sahip. Fiorino Cargo, Fiorino Combi, Fiorino Combi Mix ve Fiorino Panorama olmak üzere dört farklı versiyonu bulunuyor. Toplam 11 bin ilan ile Fiorino da oldukça rağbet görüyor. Özellikle Fiorino Combi modeli, 11 farklı donanım seçeneği ile dikkat çekiyor. Son iki yılın modelleri, kazasız ve düşük kilometreli olmaları durumunda 550 bin ile 850 bin lira arasında alıcı bulabiliyor.

Bolu'da Fiorino Ağırlığı

Bolu ilinde yapılan değerlendirmeler, Fiat Fiorino'nun açık ara önde olduğunu gösteriyor. Bolu'daki trafiğe kayıtlı hafif ticari araçların % 23'ü Fiorino modellerinden oluşuyor. Bu, her dört araçtan birinin Fiat Fiorino olduğu anlamına geliyor.

Doblo mu Fiorino mu? İhtiyaca Göre Seçim

Doblo ve Fiorino arasında seçim yaparken, her iki aracın da farklı ihtiyaçlara hitap ettiğini göz önünde bulundurmak önemli. Küçük işletmeler ve hafif yük taşıma ihtiyacı için her iki model de uygun. Ancak, düşük ağırlıkta yük taşıma ve yakıt tasarrufu ön planda ise Fiorino, ağır yük ve uzun yolculuklar için Doblo daha uygun bir seçim olabilir. Her iki model de lüks donanım seçenekleri sunuyor, bu nedenle tercih tamamen kişisel ihtiyaç ve beklentilere göre şekillenebilir.

Fiat Doblo ve Fiorino, hafif ticari araç segmentinde farklı ihtiyaç ve beklentilere hitap eden modeller olarak öne çıkıyor. Sahibinden.com verileri, her iki modelin de Türkiye pazarında oldukça popüler olduğunu gösteriyor. İhtiyaca göre yapılan seçimler, bu araçların geniş kullanım alanlarını ve esnekliklerini ortaya koyuyor.