Fikret Ören: zorluklarla dolu bir hayatın başarıya dönüşümü

12 yaşında Yüksekova'da kayaklı koşuyla tanışan ve zor şartlarda hazırlanarak yarışmalara katılan Ören, 44 milli sporcu yetiştirerek yüzlerce madalyanın gururunu yaşıyor.

Yüksekovalı Gençlerin Bolu'daki Başarıları

"Ben kış aylarında köyümüzün yolunu açmaya gelen greyderin arkasından koşup, kayak yaparak hazırlandım" diyen Ören, sporcularını da benzer zorluklar içinde yetiştiriyor. Yüksekovalı genç sporcular, Bolu'da düzenlenen Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'ndan 33 madalya ile döndü. İlçe, ayrıca Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Bu başarıların arkasında, Milli Takım Antrenörü Fikret Ören'in emekleri büyük rol oynuyor.

Olimpiyat Deneyimine Sahip Bir Antrenör

1982 yılında spora başlayan ve kısa zamanda başarılar kazanan Ören, 1988 ve 1992 yıllarında Kanada ve Fransa'da düzenlenen kış olimpiyatlarına katıldı. Toplamda 4 olimpiyatta yer alan Ören, Avrupa, Balkan ve uluslararası şampiyonalarda birçok madalya kazandı. 2003 yılından itibaren milli antrenör olarak sporcu yetiştirmeye başladı.

Ören'in Hedefleri

Ören, Yüksekova'nın kış sporları için olimpiyat merkezi olabilecek potansiyele sahip olduğunu vurguluyor. "İsviçre'deki Alplerden daha çok dağımız var" diyen Ören, zor şartlar altında yüzlerce sporcuyu yetiştirdiklerini ve uluslararası başarılara hazırladıklarını belirtiyor. Yüksekova'ya kayak merkezi yapılmasını isteyen Ören, bu sayede uluslararası madalya kazanma şanslarının artacağını söylüyor. Ören, şu anda öğrencileriyle birlikte kırsal bölgelerde de sporcu yetiştiriyor ve bu durum onu mutlu ediyor.

Gençlerin Azmi ve Başarısı

Fikret Ören ve Yüksekovalı genç sporcuların hikayesi, imkansızlıklar içindeki mücadele ve başarıyı simgeliyor. Zor şartlarda yetişen bu gençler, ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettikleri başarılarla, azmin ve kararlılığın neler başarabileceğini gösteriyor.