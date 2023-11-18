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Filistin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Heyeti Anadolu Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Filistin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Heyeti Anadolu Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Eskişehir'de, Filistin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Murad Elmuhandis ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Elmuhandis, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı Anadolu Üniversitesi ailesine, Rektör Erdal'a ve üniversite öğrencilerine gösterdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Rektör Erdal, Elmuhandis ve beraberindeki heyete geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Devletimiz ve milletimizle Filistinli kardeşlerimizin yanında. Tüm halkımız gibi üniversitelerimiz de sivil katliamların son bulması için faaliyetler gösteriyor. Biz de Anadolu Üniversitesi olarak bu sürece tüm imkânlarımızla katkı vermeye devam edeceğiz. Bir kez daha ifade etmek istiyorum, Filistin halkının yanındayız" dedi.

Ziyaretin sonunda, Filistin Yardımlaşma ve Destekleme Derneği Genel Başkanı Murad Elmuhandis ve beraberindeki heyet, Rektör Erdal'a Filistin kimliği ve direnişin sembollerinden puşi hediye etti. Ziyaret, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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