  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Filiz Makarna: Türkiye'nin tanınmış makarna markasının tarihi ve sahipliği
Filiz Makarna: Türkiye'nin tanınmış makarna markasının tarihi ve sahipliği

Filiz Makarna: Türkiye'nin tanınmış makarna markasının tarihi ve sahipliği

1974 yılında Bolu'da kurulan Filiz Makarna, Türkiye'nin en tanınmış makarna üreticilerinden biri olarak biliniyor.

Doğuş Holding bünyesinde faaliyet gösteren bu marka, Filiz Şahenk'in adını taşımakta ve uzun yıllardır Türkiye pazarında yer alıyor.

filiz-makarnanin-sahibi-kim-3.jpg

Barilla ile işbirliği ve marka değişimi

1994 yılında Filiz Gıda, dünyaca ünlü İtalyan makarna üreticisi Barilla ile işbirliğine girerek Barilla Gıda adını aldı. Bu stratejik ortaklık, markanın uluslararası alanda da tanınmasını sağladı.

filiz-makarnanin-sahibi-kim-4.jpg

Doğuş Holding ve Filiz Şahenk'in rolü

Filiz Makarna, Doğuş Holding'in kuruluşlarından biri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Filiz Şahenk, holdingin önde gelen isimlerinden biri olup, 1992 yılında kurulan Ayhan Şahenk Vakfı'nda başkan vekilliği görevini üstlenmiştir. Vakfın başkanı ise Filiz Şahenk'in abisi Ferit Şahenk.

filiz-makarnanin-sahibi-kim-1.jpg

Bu bilgiler, Filiz Makarna'nın sahiplik yapısı ve tarihçesi hakkında detaylı bir bakış sunuyor. Marka, hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda tanınan bir makarna üreticisi olarak önemli bir yere sahip.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Fındık Üretiminde Devrim: DÜBİT, DÜFAM ve DÜ'den ortak çalışma
Fındık Üretiminde Devrim: DÜBİT, DÜFAM ve DÜ'den ortak çalışma
Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi: Bolu önemli bir spor kenti
Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi: Bolu önemli bir spor kenti
TKİ Bolu Göynük'te kömür üretimi için kamulaştırma kararı aldı
TKİ Bolu Göynük'te kömür üretimi için kamulaştırma kararı aldı
Mengen ve Mudurnu İlçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacak
Mengen ve Mudurnu İlçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacak
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak alarmı, görüş mesafesi 30 metreye düştü
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak alarmı, görüş mesafesi 30 metreye düştü
Ayı popülasyonundaki artış ve vatandaşların endişesi
Ayı popülasyonundaki artış ve vatandaşların endişesi
"Emekli Çiftçilerin Mağduriyetine Dikkat Çeken Başkan Özer: 'Adil Destek Şart'"
"Emekli Çiftçilerin Mağduriyetine Dikkat Çeken Başkan Özer: 'Adil Destek Şart'"
Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kazada, 6 kişi yaralandı
Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kazada, 6 kişi yaralandı