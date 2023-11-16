Filiz Makarna: Türkiye'nin tanınmış makarna markasının tarihi ve sahipliği

1974 yılında Bolu'da kurulan Filiz Makarna, Türkiye'nin en tanınmış makarna üreticilerinden biri olarak biliniyor.

Doğuş Holding bünyesinde faaliyet gösteren bu marka, Filiz Şahenk'in adını taşımakta ve uzun yıllardır Türkiye pazarında yer alıyor.

Barilla ile işbirliği ve marka değişimi

1994 yılında Filiz Gıda, dünyaca ünlü İtalyan makarna üreticisi Barilla ile işbirliğine girerek Barilla Gıda adını aldı. Bu stratejik ortaklık, markanın uluslararası alanda da tanınmasını sağladı.

Doğuş Holding ve Filiz Şahenk'in rolü

Filiz Makarna, Doğuş Holding'in kuruluşlarından biri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Filiz Şahenk, holdingin önde gelen isimlerinden biri olup, 1992 yılında kurulan Ayhan Şahenk Vakfı'nda başkan vekilliği görevini üstlenmiştir. Vakfın başkanı ise Filiz Şahenk'in abisi Ferit Şahenk.

Bu bilgiler, Filiz Makarna'nın sahiplik yapısı ve tarihçesi hakkında detaylı bir bakış sunuyor. Marka, hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda tanınan bir makarna üreticisi olarak önemli bir yere sahip.