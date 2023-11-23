Finans Analisti İslam Memiş: Gram Altını Tahtından Edecek Yatırım Aracı Belli Oldu!

İslam Memiş, özellikle aralık ayına dikkat çekerek, yatırımcılara bu dönemde dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Borsa İstanbul 100 Endeksi'nde Yatırımcılar İçin Önemli Beklentiler

Borsa İstanbul 100 Endeksi'nin 7959 puanda olduğu ve yüzde 1.34'lük bir değer artışı yaşandığı belirtilen açıklamada, 8000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanamayacağının önemli olduğuna dikkat çekildi. İslam Memiş, borsadaki pozitif görünümün devam ettiğini ve yatırımcılara yüzde 50 alım için beklemeleri gerektiğini ifade etti.

Dolar ve Altın Analizi: İslam Memiş'ten Yıl Sonu Tahminleri

Dolar ve altın konusunda da değerlendirmelerde bulunan Memiş, dolar/TL kurunun 28.76 lira olduğunu ve yıl sonu hedefinin 29.70 lira olduğunu belirtti. Doların TL bazlı hareketlerine devam edebileceğini ifade eden Memiş, doların diğer yatırım araçları içinde en az kazandıran para birimi olduğunu vurguladı.

Ons Altın ve Gram Altın: İslam Memiş'in Değerlendirmeleri

Özellikle altın piyasalarına odaklanan İslam Memiş, ons altının 1968 dolarda olduğunu ve gelecek dönemde 2000 dolar üzerine çıkabileceğini öngördü. Gram altında ise 1865-1857 destek seviyelerini takip edeceğini söyleyen Memiş, aralık ayında gümüşün performansının pozitif olacağını ve gram altını tahtından edecek bir trendin başlayacağını belirtti.

Gümüş Piyasasında Son Durum ve Aralık Ayı Beklentileri

Analizlerine devam eden İslam Memiş, ons gümüş ve gram gümüşte yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi. Özellikle gram gümüşün 21.58 seviyesinde olduğunu ve 20.80 destek seviyesini takip edeceğini ifade eden Memiş, 24 lirayı hedefleyen bir trendin olduğunu söyledi. Aralık ayının gelmesiyle birlikte gümüşün performansının daha net görüleceğini belirten İslam Memiş, yatırımcılara bu süreci dikkatlice izlemeleri ve hazırlıklarını buna göre yapmaları çağrısında bulundu.