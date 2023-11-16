Fındık Üretiminde Devrim: DÜBİT, DÜFAM ve DÜ'den ortak çalışma

Düzce Üniversitesi, fındık üretimini artırmak ve modern fındık tarımını yaygınlaştırmak için önemli bir adım attı.

Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜFAM), Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) ve Düzce Üniversitesi (DÜ) iş birliğiyle, fındık üretiminde verimliliği artırmaya yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

İl Müdürü Esra Uzun'dan DÜFAM'a Özel Ziyaret

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, DÜFAM'ı ziyaret ederek, merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Merkez Müdürü Doç. Dr. Öğretim Üyesi Şemsettin Kulaç, merkezin fındık üretiminde verimliliği artırmak, makineli tarıma geçişi hızlandırmak ve küresel iklim değişikliğinin olası zararlarını önlemek gibi amaçlarla çalıştığını belirtti.

Fındıkta Verim ve Kalite Artışı Hedefleniyor

Merkezin Akçakoca Arabacı köyündeki ana binasında ve Düzce Üniversitesi'ne ait fındık bahçelerinde eğitimler ve uygulamalar yapılacak. Ürün geliştirme çalışmaları, ana binadaki laboratuvarlarda gerçekleştirilirken, bilimsel araştırmalar DÜFAM Laboratuvarları ve DÜBİT'te yürütülecek. Bu çalışmaların, fındıkta rekolte artışı ve yeni çeşit geliştirilmesine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Bölge Ekonomisine Katkı Sağlayacak

İl Müdürü Uzun, fındık araştırma merkezinin, bölgenin önemli geçim kaynağı olan fındığın verimini artırma ve yeni çeşitler geliştirme konusundaki bilimsel çalışmalarıyla bölge ekonomisine önemli katkılar sunacağını vurguladı. Bu çalışmaların, hem üreticiler hem de bölge için büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Bu gelişmeler, Düzce Üniversitesi'nin fındık üretimine yönelik bilimsel ve teknolojik çalışmalarıyla, bölgenin ve Türkiye'nin fındık üretiminde yeni bir döneme girmesine öncülük ediyor.