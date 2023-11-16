Fındık üretiminde devrim: Düzce Üniversitesi'nden yenilikçi adımlar

Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜFAM), fındık üretiminde çığır açacak projeler geliştiriyor. Merkez Müdürü Doç. Dr. Şemsettin Kulaç, merkezin modern fındık tarımını yaygınlaştırma hedefine vurgu yapıyor.

Eğitim ve uygulama bir arada

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun'un gerçekleştirdiği ziyaret, merkezin çalışmalarına dair önemli bilgileri gün yüzüne çıkardı. Düzce Üniversitesi'ne tahsisli fındık bahçelerinde eğitim ve uygulamaların yanı sıra, laboratuvar çalışmaları da bu devrimci yaklaşımların bir parçası olarak öne çıkıyor.

Fındık üreticilerine özel çözümler

Kulaç, fındık üreticilerine ulaşarak eğitimler sunma, sorunları giderme ve verimi artırma hedeflerine değiniyor. Makineli tarıma geçişin hızlandırılması ve küresel iklim değişikliğinin olası zararlarının önlenmesi de merkezin öncelikleri arasında.

Bilimsel araştırmalar ve yenilikler

DÜFAM'ın çalışmaları, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi ve Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (DÜBİT) yoğunlaşıyor. Buradaki araştırmalar, fındık üretiminin geleceği için kritik öneme sahip.

Bölgesel kalkınmada kilit rol

İl Müdürü Esra Uzun, fındık araştırma merkezinin bölge ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu belirtiyor. Verim artışı ve yeni çeşitlerin geliştirilmesi, bölgesel kalkınmanın yanı sıra ulusal ekonomiye de katkı sağlayacak.