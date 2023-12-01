Fırtınada sonra sadece SEDAŞ değil, Türk Telekom’da sınıfta kaldı

Köylerde ve yaylalarda fırtınada devrilen ve yan yatan onlarca telefon direği sebebiyle ile köy sakinlerinin telefonları ve internetleri günlerdir çalışmıyor.

Bölgede birçok yerleşim yerinde yaşanan soruna ise Türk Telekom Müdürlükleri sessiz kalmaya devam ediyor.

Alaplı ilçesine bağlı 1 kilometre uzağında bulunan Osmanlı Köyü Çandıllı Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, devrilen ve devrilmek üzere olan telefon direklerinden internetsiz ve telefonları çekmiyor. Geçtiğimiz hafta etkili bir şekilde yağan yağmur ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle yerlerinden sökülen telefon direklerinin üzerinde durması gereken internet ve telefon kabloları, yerde duruyor.

Onlarca direk ise yan yatarak devrilecek hale geldi. Tarlalarına işe giden mahalle sakinleri ise, yol kenarlarında eğik bir şekilde duran direklerin üzerlerine devrilmesinden korkuyor. Mahallede çok sayıda çocuk yaşadığını ifade eden köylüler yetkililerden yardım istiyor.

Her an devrilebilecek direkler nedeniyle korku içinde yaşadıklarını kaydeden Osmanlı Muhtarı Özgür Kartaltepe, "Köyde 18 Kasım 2023’den bu yana telefon ve internet yok. Osmanlı köyü ve çevre civarında bulunan köylerimiz kendi haline terk edilmiş durumda. Burada devrilen direkler yolun ortasında duruyor. Bu direklerin kabloları da tehlike saçıyor” dedi.

Muhtar Kartaltepe, "İlgili birimlere defalarca başvurduk başvurmasına ama ne uğrayan var ne de soran. Günlerdir sabit telefon hatlarımız çalışmıyor. İnternete giremiyoruz. Çocuklarımız ödev yapacak ama internet yok. Öncelikle hattaki kopukluğun giderilmesini, mağduriyetin giderilmesini ve soruna kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyorum” ifadeleri kullandı.