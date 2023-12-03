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Fırtınanın ardından bereket: Kastamonu Cide'de hamsi bolluğu

Fırtınanın ardından bereket: Kastamonu Cide'de hamsi bolluğu

Kastamonu'nun Cide ilçesi, yakın zamanda yaşanan şiddetli fırtınanın ardından balıkçılara bereket getirdi. Hava şartlarının düzelmesiyle birlikte denize açılan balıkçılar, tonlarca hamsiyle limana dönmenin sevincini yaşadı.

Fırtınanın etkisiyle geçici bir ara verilen balıkçılık faaliyetleri, hava şartlarının normale dönmesiyle yeniden başladı. Karadeniz'in zengin sularında avlanan Cide'li balıkçılar, beklenenden çok daha fazla hamsiyle karşılaştı. Limana dönen balıkçı tekneleri, kasalar dolusu hamsiyle dolup taştı.

Balıkçılar mutlu, pazarlar canlandı

Balıkçıların bu başarısı, hem yerel ekonomiye hem de tüketicilere olumlu yansıdı. Limana dönen balıkçılar, avladıkları hamsileri limanda bekleyen kamyonlara yükleyerek çevre illere ve fabrikalara gönderdi. Bu durum, hamsinin bolluğunu ve ekonomik değerini artırarak, bölge pazarlarında canlanmaya sebep oldu.

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Kastamonu Cide'de fırtına sonrası bereket

Fırtına, Kastamonu'nun sahil ilçelerinde hayatı olumsuz etkileyerek balıkçıları da etkiledi. Ancak doğanın bu oyunu, sonrasında balıkçılara ve tüketiciye yaradı. Normale dönen hava şartları sayesinde, balıkçılar avlanmak için tekrar denize açıldı ve bereketli bir av sezonu yaşadı.

Hamsi, yerel ve ulusal piyasalara yayılıyor

Limana dönen balıkçılar, avladıkları hamsileri hızla işleyerek yerel ve ulusal pazarlara ulaştırdı. Bu durum, Kastamonu ve çevre illerdeki tüketici ve işletmeler için de büyük bir fırsat yarattı. Yüksek miktarda avlanan hamsi, taze ve uygun fiyatlarla piyasalarda yerini aldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, şiddetli fırtınanın ardından normale dönen hava şartları sayesinde balıkçılar, Karadeniz'de avlanarak tonlarca hamsiyle limana döndü. Balıkçıların bu bereketli dönüşü, hem yerel ekonomiye hem de tüketiciye olumlu etkiler yarattı.

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