Fırtınanın etkisiyle Karadeniz'de balıkçılık sektörü nasıl etkilendi?

Geçtiğimiz hafta sonu Karadeniz bölgesini etkisi altına alan şiddetli fırtına, Düzce ve çevresindeki balıkçılık sektörünü de yakından ilgilendirdi. Fırtınanın yarattığı olumsuz hava koşulları, bölgedeki balıkçıları ve limanları etkiledi.

Karadeniz'de yaşanan fırtına sonrası, vatandaşların balık tezgahlarındaki durumu merak etmesi dikkat çekiyor. Düzce'deki balıkçılar, fırtınadan zarar gören limanlarda temizlik çalışmalarının yapıldığını ve bu durumun balık tezgahlarına yansımadığını ifade ediyorlar. Buna rağmen, bazı balıkçı teknelerinin fırtınadan zarar gördüğü gözleniyor.

Balık fiyatlarında durağanlık

Düzce'de balıkçılar, olumsuz hava koşullarının henüz balık fiyatlarına yansımadığını belirtiyor. Tezgahlarda hamsi, istavrit, mezgit, somon, kırma tekir, torik, levrek ve çupra gibi çeşitli balıklar bulunuyor. Fiyatlar ise hamsi için kilosu 60 TL, istavrit 80 TL, mezgit 150 TL, somon 200 TL, kırma tekir 300 TL, torik tanesi 500 TL, levrek tanesi 130 TL, çupra ise tanesi 120 TL olarak belirlenmiş durumda.

Balıkçıların beklentileri ve umutları

Düzceli balıkçı Tuncay Kılıç, denizdeki fırtınanın balıkların yön değiştirmesine ve bölgelerinde balık popülasyonunun artmasına sebep olabileceğini umuyor. Balıkçılar, ilerleyen zamanlarda balık durumunun daha iyi olacağını ve bu durumun balık fiyatlarına olumlu yansıyacağını bekliyorlar.

Balıkçılık sektöründe gelecek beklentileri

Karadeniz bölgesinde yaşanan fırtınalar, hem balıkçılar için zorlayıcı koşullar yaratıyor hem de balık popülasyonlarının değişimine yol açıyor. Bölgedeki balıkçılar, olumsuz hava şartlarının ardından hayatın normale dönmesi ve balıkçılık faaliyetlerinin devam etmesi için çaba gösteriyorlar. Gelecek dönemlerde balık popülasyonlarının artması ve balık çeşitliliğinin zenginleşmesi, bölge ekonomisi için umut verici bir gelişme olarak görülüyor.