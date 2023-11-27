Fırtınanın felaketinde, Sinop'ta elektrik telleri yangın çıkardı

Yoğun müdahale, büyük felaketi önledi

Yangına, Türkeli ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. 5 itfaiye aracı, 4 arazöz ve 57 personelin yoğun çabalarıyla yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangının çevreye daha fazla yayılması önlendi. Soğutma çalışmaları ise devam etmektedir.

Can kaybı yok, zarar büyük

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangın sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi. Ancak, iki evin ve altı samanlığın tamamen kullanılamaz hale geldiği vurgulandı. Valilik, vatandaşlara ve etkilenen ailelere destek olmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Vali Özarslan olay yerinde

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, yangın bölgesine giderek, söndürme ve soğutma çalışmalarını bizzat koordine etti. Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Özarslan, etkilenen vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, devletin her türlü desteğini sağlayacağını ifade etti.