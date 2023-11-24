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Fırtınanın pençesinde: batan geminin son anları

Kdz. Ereğli'de batan "Kafkametler" yük gemisinin telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Fırtınanın etkisiyle batan gemiden dramatik yardım çağrıları yükselirken, mürettebatın durumu merak konusu.

12 mürettebatıyla zorlu deniz koşullarıyla mücadele eden "Kafkametler" gemisinin son anlarına tanık olan başka bir gemi personeli, telsiz konuşmalarını kayda aldı. Bu kayıtlar, geminin kaptanının umutsuz yardım çağrılarını ve geminin son dakikalarını gözler önüne seriyor. Kaptanın, "Benim işim bitti. Şu anda mendireğe yaslamış durumdayım. Kurtarma talep ediyorum. Askeri tarafına yasladım" sözleri, olayın vahametini ortaya koyuyor.

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Kazanın detayları ve kurtarma çabaları

Kaptanın son sözlerinin ardından telsiz konuşmaları kesilirken, kazayı kaydedenlerin "Gitti batıyor gemi" ifadeleri, yaşanan dramı daha da derinleştiriyor. Ereğli'de meydana gelen bu trajik kazada, mürettebatın akıbeti ve kurtarma operasyonlarına dair ayrıntılar da büyük bir merak konusu.

Denizcilikte güvenlik ve alınması gereken dersler

Bu tür trajediler, deniz güvenliği ve acil durum yönetiminde önemli dersler sunuyor. Kdz. Ereğli'deki bu kaza, özellikle olumsuz hava koşullarına karşı alınması gereken önlemler ve acil durum protokolleri konusunda ciddi bir uyarı niteliğinde.

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