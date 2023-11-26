Fırtınanın şiddeti Kastamonu'yu vurdu: Çatalzeytin'de büyük zarar

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 'turuncu' kod ile uyarılan şiddetli fırtınanın etkisi altına girdi. Dün gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına, ilçede ciddi hasarlara yol açtı.

Kuvvetli rüzgarlar, bazı evlerin çatılarını adeta havaya uçurdu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Elektriksiz kalan köyler ve devrilen ağaçlar

Çatalzeytin'in Paşalı köyü Mustafa Oğlu Mahallesi başta olmak üzere, Çatak, Karacakaya, Yunuslar, Sırakonak, Kızıcakaya ve Paşalı köyleri, fırtına sebebiyle devrilen ağaçların elektrik hatlarını koparması sonucu elektriksiz kaldı. Bu durum, köy sakinlerinin yaşamını zorlaştırdı ve acil müdahale ekiplerinin hızla harekete geçmesini gerektirdi.

Acil müdahale ekipleri sahada: elektrik hatları ve yollar onarılıyor

İhbar üzerine bölgeye ulaşan acil müdahale ekipleri, elektrik hatlarındaki hasarları onarmak ve yolları ulaşıma açmak için yoğun bir çalışma başlattı. Ekiplerin gün içinde tamamlayacağı çalışmalar sonucunda, köylere yeniden elektrik verilmesi ve normal yaşamın sürdürülmesi hedefleniyor.

Kastamonu'da fırtına alarmı: önlemler ve uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği 'turuncu' kodlu uyarı, bölge sakinlerini ve yetkilileri önceden tedbir almaya itti. Fırtınanın beklenen şiddeti, bölgedeki altyapı ve güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesine neden oldu. Vatandaşlar, olası tehlikelere karşı uyarıldı ve güvenlik önlemlerinin artırılması konusunda bilgilendirildi.