Fiyatı 1 ve 1.5 milyon liranın altında olan otomobil modelleri hangileri?

Bu düzenleme, elektrikli otomobil sektöründe, özellikle yerli üretim olan TOGG için önemli fiyat indirimine sebep oldu.

Yeni ÖTV Matrahı ve Elektrikli Otomobiller

Düzenlemeyle, tamamen elektrikli otomobiller için yüzde 10'luk ÖTV dilimindeki matrah eşiği 1 milyon 250 bin TL'den 1 milyon 450 bin TL'ye yükseltildi. Bu, motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin TL'yi aşmayan modellerin yüzde 10'luk ÖTV diliminde yer almasını sağlıyor. Diğer yandan, motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ancak vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin TL'nin üzerinde olan modeller yüzde 40'lık dilime geçiş yapacak.

Yüksek Motor Gücüne Sahip Araçlar için Durum

160 kW'ı geçen motor gücüne sahip araçlar için herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu araçlar için matrah 1 milyon 350 bin TL olarak devam ediyor ve 1 milyon 350 bin TL altındaki modeller yüzde 50, üstündeki modeller ise yüzde 60'lık ÖTV diliminde yer alıyor.

Yerli Otomobil TOGG ve Fiyat Beklentileri

Bu ÖTV düzenlemesi, yerli otomobil TOGG'un fiyatlandırmasında önemli bir rol oynayabilir. Özellikle elektrikli otomobil pazarında rekabetçi bir konumda yer almak isteyen TOGG, bu yeni vergi düzenlemesiyle daha cazip fiyat seçenekleri sunabilir. Bu durum, hem tüketiciler hem de yerli otomobil endüstrisi için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Fiyatı Bir milyon liranın altındaki elektrikli otomobiller;

Dacia Spring Extreme Electric 65 bg - 969.000 TL

Leapmotor T03 80 kW-995.000 TL

Fiyatı 1.5 milyon liranın altındaki elektrikli otomobiller;

MG4 Comfort, 170 PS, 51 kWsa - 1.299.000 TL

Citroen e-C4 100 kW, Shine Bold - 1.436.000 TL

Citroen e-C4 X 100 KW Shine Bold - 1.497.400 TL

Opel Mokka Elektrik 100 kW Ultimate - 1.493.900 TL

Opel Corsa Elektrik 100 kW GS - 1.175.900 TL

Fiat 500e La Prima by Bocelli HB - 87kW - 1.347.900 TL

Fiat 500e La Prima by Bocelli 3+1 - 87kW - 1.379.900 TL

Fiat 500e La Prima by Bocelli Cabrio - 87kW - 1.411.900 TL

Renault Zoe Intense R135 - 1.348.900 TL

Hyundai KONA 100kW - Progressive - 1.390.000 TL

MINI Cooper SE Otomatik-184 BG-Inspired-1.418.351 TL

Renault MEGANE E-TECH Techno EV60 220 hp-1.499.000 TL

Fiyatı 1.5 milyon liranın üzerindeki elektrikli otomobiller;

MG4 Luxury, 204 PS, 64 kWsa - 1.519.000 TL

Jeep Avenger 115KW Summit-1.563.750TL

Peugeot E-308 GT 115kW, 1.565.000 TL

Peugeot E-2008 GT 115k -1.580.000 TL

Seres 3 Elektrikli SUV-2022 model-1.585.368 TL

BYD Atto 3 Desing – 1.590.000 TL

Kia Niro EV-204 PS Otomatik-1.595.000 TL

Opel Astra Elektrik - 115 kW - Ultimate - 1.599.900 TL

Renault MEGANE E-TECH Iconic EV60 220 hp-1.633.000 TL

Hyundai Ioniq 6-111 kW 4x2 Progressive - 1.640.000 TL

MG ZS EV Luxury - 156 PS - 72.6 kWsa -1.649.000 TL

Skywell ET5 ET-5 LR Legend-1.655.000 TL

Elektrikli otomobillerde yapılan bu ÖTV düzenlemesi, yerli üretim TOGG gibi markalar için önemli fırsatlar sunuyor. Daha düşük ÖTV dilimlerine giren modeller, tüketicilere daha uygun fiyatlarla sunulacak. Bu durum elektrikli otomobil pazarının genişlemesine katkıda bulunacak gibi görünüyor.