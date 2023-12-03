Ford Tourneo Courier: Türkiye'de Efsaneleşen Ticari Araçta Yeni Fiyatlar!

Öne çıkan Ford Tourneo Courier, Türkiye'de ticari araç segmentinde efsaneleşmiş bir model olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Aynı zamanda Tourneo Courier, uygun fiyatıyla ailelerin tercihi olmayı sürdürüyor.

Bu güncellemeler arasında öne çıkan Ford Tourneo Courier, Türkiye'de ticari araç segmentinde efsaneleşmiş bir model olarak dikkat çekiyor. Hem ticari amaçlar için hem de ailelerin tercihi olarak geniş iç hacmi, ekonomik yakıt tüketimi ve dayanıklılığıyla öne çıkan bu araç, yeni fiyatlarıyla kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Ford Tourneo Courier: Aileler ve İşletmeler İçin İdeal Seçim

Ford Tourneo Courier, sadece ticari amaçlar için değil, aynı zamanda ailelerin de tercihi olma özelliğini taşıyor. Geniş iç hacmi sayesinde konforlu bir yolculuk sunarken, ekonomik yakıt tüketimi ve dayanıklılığı ile de dikkat çekiyor.

Yeni Fiyatlarla Ford Tourneo Courier: 695.700 TL'den Başlıyor!

Türkiye pazarında yeni fiyatlarla sunulan Ford Tourneo Courier, 695.700 TL'den başlayan fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Bu avantajlı fiyatlar, özellikle ticari araç kullanıcıları ve aileler için cazip bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Ford Tourneo Courier'ın Performansı: 1.0 Litrelik Benzinli Motor ve 100 Beygir Gücü

Ford Tourneo Courier, gelişmiş dizel motoruyla da kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Baz donanım seviyesinde yer alan 1.0 litrelik benzinli motor, 100 beygir gücünde ve 6 ileri manuel şanzımanla birleşerek etkileyici bir performans sunuyor. Bu özellikler, aracın hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için ideal bir seçenek olmasını sağlıyor.

Ford Tourneo Courier: Ekonomik ve Güçlü Bir Seçenek

Ford Tourneo Courier, yeni fiyatları ve sunduğu özelliklerle, hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için ekonomik ve güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor. Aracın geniş iç hacmi, ekonomik yakıt tüketimi ve dayanıklılığı, her türlü ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte.