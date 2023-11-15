Garanti BBVA'dan emeklilere özel bomba gibi kampanya: 18.500 TL'ye kadar promosyon!

Garanti BBVA, emeklilere yönelik cazip promosyonlar sunuyor. 10.000 TL altı maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine özel, 18 bin TL promosyon veriliyor. Yapmanız gereken tek şey Garanti BBVA'ya emekli maaşınızı 3 sene süreyle taşımanız.

Garanti BBVA, 2018 yılından bu yana milyonlarca emekliye sunduğu yüksek promosyon imkanlarına bir yenisini daha ekledi. Banka, maaşını taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhüt ile cömert promosyonlar sunuyor. Bu kampanya, özellikle 10.000 TL ve altı maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Garanti BBVA'dan emeklilere özel promosyon detayları

Garanti BBVA'nın Kasım ayı kampanyası kapsamında, emekli maaş aralıklarına göre değişen promosyon miktarları şu şekilde belirlendi:

3.500 TL’ye kadar olan maaşlar için 4.500 TL,

3.500 TL ile 7.500 TL arasında olan maaşlar için 5.250 TL,

7.500 TL ile 10.000 TL arasında olan maaşlar için 6.750 TL,

10.000 TL ve üzerinde olan maaşlar için 7.500 TL.

Bu kampanya, emeklilere nakit destek imkanı sunarak ekonomik rahatlama sağlamayı hedefliyor.

Ekstra Bonus ve kredi kartı kampanyaları

Garanti BBVA, emeklilere yönelik promosyonların yanı sıra, kredi kartı kullanan emeklilere de özel avantajlar sunuyor. Banka, aylık 500 TL harcama taahhüdü veren emeklilere 1.000 TL hediye Bonus sunarak alışverişlerde ekstra faydalar sağlıyor.

Düşük faizli emekli kredisi fırsatı

Garanti BBVA, emeklilere düşük faizli kredi imkanı da sunuyor. SSK, Bağ-Kur, memur ve EYT emeklileri, herhangi bir ek şart olmaksızın bu krediden yararlanabiliyor. Emekli maaşı alan herkes, 10.000 TL'den başlayan bu krediyi 36 aya kadar vadeli olarak kullanabilir.

Emekliler için cazip fırsatlar

Garanti BBVA'nın bu kampanyaları, emeklilere yönelik finansal destek ve avantajlar açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Banka, bu kampanyalarla emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı ve ekonomik rahatlamalarını sağlamayı hedefliyor.