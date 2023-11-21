Gece Yarısı Korku Dolu Anlar Karabük'te Otomobil Yangını!

Edinilen bilgilere göre, sürücü, aracın motor kısmından yükselen alevleri fark ederek hemen harekete geçti. Kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalışan sürücü, ne yazık ki başarılı olamadı. Bu sırada, Karabük İtfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

İtfaiyenin Hızlı Müdahalesi Hayat Kurtardı

Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz net bir bilgi olmamakla birlikte, ilk incelemelere göre teknik bir arıza ihtimali üzerinde duruluyor. Şans eseri yaralanmanın yaşanmadığı olayda, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Araç sahibi ve çevre sakinleri, itfaiye ekiplerinin profesyonel ve hızlı müdahalesi sayesinde büyük bir rahatlama yaşadı.