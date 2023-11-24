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Gelir İdaresi Başkanlığı, Bolu için 7 kişilik memur alımı yapacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, Bolu için 7 kişilik memur alımı yapacak

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Türkiye genelinde 2000 kişilik büyük bir memur alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Bu kapsamlı alım, kamuda çalışmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Alımlar, Türkiye'nin birçok ilinden ve çeşitli kadrolardan yapılacak, bu da farklı bölgelerden adaylara kamu sektöründe istihdam olanağı sunacak.

Bolu için ayrılan kontenjan ve başvuru detayları

Bu geniş kapsamlı memur alımında, Bolu için 7 kişilik kontenjan ayrıldı. Bolu'nun yanı sıra, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirler de dahil olmak üzere, Türkiye'nin çeşitli illerinden adayların başvurabileceği bu alım, geniş bir coğrafi alanı kapsıyor.

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Başvuru şartları ve süreci

GİB tarafından belirlenen alım şartlarına göre, adayların hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme gibi bölümlerden mezun olmaları gerekiyor. Ayrıca, adayların 35 yaşını aşmamış olmaları ve 2022 yılı KPSS'den en az 65 puan almış olmaları şartı bulunuyor. Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilecek olup, adayların T.C. vatandaşı olmaları ve kamu haklarından mahrum olmamaları gerekmekte.

Kontenjan dağılımı ve başvuru tarihleri

Gelir İdaresi Başkanlığı, bu alım için başvuruları 21 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında kabul edecek. İstanbul için 650, Ankara için 211, İzmir ve Hatay için 100'er kontenjan ayrılırken, Bolu için belirlenen 7 kişilik kontenjan, Bolu'daki adaylar için önemli bir istihdam fırsatı olarak öne çıkıyor.

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