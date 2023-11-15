Genç Teknoloji Destek Başvuruları Başladı: Tablet, Cep Telefonu, Bilgisayar ve İnternet Desteği!

Bakan Bak, bu destek kapsamında tablet, cep telefonu, bilgisayar ve 12 ay boyunca aylık 10 GB internet hizmetinin sunulacağını belirtti.

Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı. Tablet, cep telefonu, bilgisayar desteği, 12 ay boyunca aylık 10 GB internet başvuru ve detaylar için http://gsbbiz.gsb.gov.tr ve GSBBiz mobil uygulamasında" ifadelerini kullanarak gençleri başvuru yapmaya davet etti.

Genç Teknoloji Destek, üniversite öğrencilerine piyasa satış fiyatı 9.500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5.500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği sağlıyor. Cep telefonları için yüzde 44,4, bilgisayarlar için ise yüzde 16,7 oranında destek verilecek. Ayrıca, örgün eğitimdeki üniversite öğrencilerine 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 gigabyte internet hakkı tanınacak. Bu hak, gençlerin istedikleri üç mobil şebeke operatöründen biri üzerinden kullanılabilecek.

Genç Teknoloji Destek ile gençlerin teknolojiye erişimini artırmayı hedefleyen Bakan Bak, bu desteğin üniversite hayatlarını daha verimli ve etkili bir şekilde sürdürebilmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Başvuruların başlamasıyla birlikte gençler, teknolojik cihaz ve internet desteğine başvurularını gerçekleştirebilecekler.