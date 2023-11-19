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Geniş Çaplı Operasyon: Türkiye'nin Dört Bir Yanında Silah Kaçakçılarına Darbe

Geniş Çaplı Operasyon: Türkiye'nin Dört Bir Yanında Silah Kaçakçılarına Darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin 73 ilinde gerçekleştirilen geniş çaplı silah kaçakçılığı operasyonu hakkında bilgi verdi. Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, son üç gün içinde Bolu’nun da aralarında bulunduğu illerde büyük bir başarı oldu.

Operasyonun detayları

Mercek-4 operasyonları kapsamında, 697 ruhsatsız tabanca, 25 uzun namlulu tüfek, 54 kurusıkı tabanca ve 115 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplamda 891 silah ele geçirildi. Ayrıca, operasyonlar neticesinde bin 127 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Bolu öne çıkıyor

Operasyonlar Türkiye'nin pek çok ilinde etkili oldu. Özellikle Bolu, bu operasyonlarda dikkat çekti. Bolu'da yapılan başarılı müdahaleler, silah kaçakçılığına karşı verilen mücadelenin önemli bir parçası olarak göze çarpıyor.

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Büyük şehirlerde de etkili sonuçlar

Operasyon, İstanbul, Adana, İzmir, Antalya, Ankara gibi büyük şehirlerde de önemli sonuçlar doğurdu. Örneğin, İstanbul'da 136 tabanca ve 5 uzun namlulu tüfek ele geçirilirken, 195 şüpheli gözaltına alındı. Adana’da ise 58 tabanca ele geçirildi ve 70 şüpheli gözaltına alındı. Diğer büyük şehirlerde de benzer başarılı sonuçlar elde edildi.

İçişleri Bakanı'ndan tebrik

Bakan Yerlikaya, operasyonları başarıyla gerçekleştiren Jandarma ve Emniyet birimlerini tebrik ederek, ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarına yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Aziz milletin müsterih olabileceğini, huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

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