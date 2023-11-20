Gerçek mi, senaryo mu? Taşköprü Belediye Başkanının evi kurşunlanması olayında son perde

Kastamonu, Taşköprü'de Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın evinin kurşunlanması olayında yargılanan 4 sanık beraat etti. Sanıklar olayı 'senaryo ve komplo' olarak nitelendirdi.

Olayın geçmişi: Taşköprü'de gerçekleşen saldırı

26 Temmuz 2020 tarihinde, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın evi silahlı bir saldırıya uğradı. Başkan Çatal, o sırada babasının bağevinde dinlenirken, şahsi aracı ve evi kurşunlanmıştı. Bu saldırı, neyse ki, yaralanan kimse olmaksızın sona erdi.

Soruşturma süreci ve gözaltılar ​​​​​​​

Olayla ilgili derhal başlatılan soruşturma kapsamında, Ahmet Oran, Güven Çapkınoğlu, Cihan Dikel ve Serhat Çelik isimli şüpheliler gözaltına alındı. 1,5 yıl süren titiz bir soruşturma sonrasında, bu şahıslar hakkında 'Silahlı Tehdit ve Mala Zarar Verme' suçlamasıyla dava açıldı.

Uzun süren davanın sonucunda beraat ettiler ​​​​​​​

3,5 yıl süren hukuk mücadelesi sonunda, Taşköprü Adliyesi'nde gerçekleşen karar duruşmasında, mahkeme heyeti sanıkların beraatine karar verdi. Bu karar, davayı yakından takip edenler için önemli bir dönüm noktası oldu.

Sanıkların yorumları: "adalet yerini buldu" ​​​​​​​

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan sanıklardan Ahmet Oran, yaşananların bir senaryo ve komplo olduğunu, adaletin tecelli ettiğini vurguladı. Cihan Dikel ise, yaşananların asılsız iddialar ve entrikalar sonucu ortaya çıkan bir karalama kampanyası olduğunu belirterek, adaletin galip geldiğini dile getirdi.

Bu dava, hukukun üstünlüğü ve adaletin işleyişi açısından önemli bir örnek teşkil etti. Toplumun ve yerel halkın dikkatle izlediği bu süreç, adaletin zaman alsa da yerini bulacağının bir göstergesi oldu.