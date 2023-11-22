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Geri Dönüşümün Sahne Işıkları: Kastamonu’da Eğitici Tiyatro

Geri Dönüşümün Sahne Işıkları: Kastamonu’da Eğitici Tiyatro

Kastamonu Belediyesi, geleceğin temiz çevre savunucularını yetiştirmek için ilkokul öğrencilerine yönelik bir adım attı. “Sıfır Atık” projesi kapsamında düzenlenen müzikal tiyatro gösterisi, çocuklarda çevre bilincini aşılamayı hedefliyor.

Kuzeykent Nikah ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören bu etkinlik, çocuklara doğanın korunması gerektiğini sanatın diliyle anlatıyor. Oyuncular, cam, plastik, kağıt ve metal ambalaj kostümleriyle sahneye çıkarak, atıkların geri dönüşüm sürecine dikkat çekiyorlar. Bu yaratıcı gösteri, geri dönüşümün önemini vurgularken, çocukların bu sürece nasıl katkıda bulunabileceklerini gösteriyor.

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Sıfır Atık Projesi ve Eğitim

Belediye tarafından düzenlenen bu özel tiyatro gösterisi, “Sıfır Atık” projesinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Proje, atıkların azaltılması ve doğru şekilde ayrıştırılmasını teşvik ederek çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Etkinlik, öğrencilere atıkların çevreye verdiği zararlar hakkında bilgi verirken, onları geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyor.

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Küçük Adımlarla Büyük Değişim

“Sıfır Atık” müzikal tiyatro gösterisi, 23 Kasım’a kadar günde iki seans şeklinde devam edecek. Bu etkinlik, çocukların çevre koruma konusunda daha bilinçli ve duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için büyük bir adım olarak görülüyor. Kastamonu Belediyesi’nin bu girişimi, gelecekte daha temiz bir çevre için umut veriyor.

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Eğitim ve Eğlenceyi Buluşturan Tiyatro

Kastamonu Belediyesi’nin düzenlediği bu tiyatro gösterisi, eğitim ve eğlenceyi bir araya getirerek çocuklara geri dönüşümün önemini anlatıyor. Sahnedeki renkli kostümler ve etkileyici performanslar ile çevre bilincinin artırılması hedefleniyor.

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