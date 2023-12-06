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Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, İYİ Parti'den istifa etti

Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, İYİ Parti'den istifa etti

Zonguldak'ın Gökçebey İlçesi'nin deneyimli Belediye Başkanı Vedat Öztürk, siyasi kariyerinde bir karar aldığını duyurdu. Öztürk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, 2019 yılında katıldığı İYİ Parti'den istifa ettiğini kamuoyuna açıkladı.

Vedat Öztürk'ten samimi açıklama: "Görevimin hakkını vermeye çalıştım"

Öztürk, istifa açıklamasında, belediye başkanı olarak görev yapma gururunu ve sorumluluğunu vurguladı. Görev süresince kendisine verilen desteğe en iyi şekilde karşılık vermek için çabaladığını belirtti. Kendi ifadesiyle, "bu kutsal görevde" halka hizmet etme amacı güttüğünü ve bu süreçte önemli bir misyon üstlendiğini dile getirdi.

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AK Parti'den İYİ Parti'ye geçiş ve sonrasında gelen istifa

Öztürk'ün siyasi kariyerinde dikkat çeken bir diğer önemli nokta ise, daha önce AK Parti'den ayrılarak İYİ Parti'ye geçiş yapmasıydı. Bu geçişin ardından, İYİ Parti'den istifa kararının alınması, yerel siyasette dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Vedat Öztürk, Gökçebey Belediye Başkanı olarak görev yaptığı süreçte, siyasi ve toplumsal sorumluluklarını ön planda tutarak hizmet etti. İstifa kararı, Öztürk'ün siyasi yolculuğunda yeni bir sayfa açmasının işareti olarak görülüyor. Bu karar, yerel ve genel siyasette yeni gelişmelere yol açabilir.

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