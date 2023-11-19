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  3. Gölköy’de ormanlık alana düşün yıldırım orman yangınına neden oldu

Gölköy’de ormanlık alana düşün yıldırım orman yangınına neden oldu

Bolu’nun mesire alanlarından bire olan Gölköy’de, sağanak yağmurun ardından gök gürültüsü ve şimşek çakımı meydana geldi. Ormanlık alana düşen yıldırım çam ağaçlarının tutuşmasına neden olurken, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipler sevk edildi

Piknik yapan vatandaşlar fark etti

Yıldırım düşmesi sonucu çam ağaçlarının yoğun olduğu ormanlık alanda, ağaçlar yanmaya başladı. Durum fark eden ve Gölköy’de piknik yapan vatandaşlar durumu hemen 112 acil servisi arayarak bilgilendirme yaptı.

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Orman Bölge ve itfaiye seferber oldu

Kısa sürede yağının çıktığı ormanlık alanın çevresine konuşlanan Orman Bölge Müdürlüğü ile İtfaiye ekipleri kısa sürede yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına müdahale ettiler ve birkaç ağacın yanmasının ardından soğutma çalışmasını gerçekleştirdiler. Yangının çevreye sıçraması olayın sevindirici yönü oldu.
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