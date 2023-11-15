Gölyüzü'nde Trafik Kazası: Yayalara Otomobil Çarptı, 1 Yaralı

Bolu'nun Gölyüzü Mahallesi Şehit Kani Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadından biri yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde gerçekleşti.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 14 ABV 568 plakalı otomobilin iki kadına çarptığı görüldü. Kazada M. E. isimli kadın yaralanırken, diğer kadının kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.

Yaralı kadın hastaneye sevk edildi

Polis ve sağlık ekipleri, olay yerine ihbar üzerine hızla ulaştı. Yaralı M. E., ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Hastaneden yapılan açıklamaya göre yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sürücü kazadan sonra yardıma koştu

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, kazanın ardından otomobil sürücüsü araçtan inerek yaralı kadınlara yardım etti. Kazanın nasıl ve neden meydana geldiğine dair soruşturma başlatıldı ve ekiplerin incelemeleri sürüyor.