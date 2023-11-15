  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Gölyüzü'nde Trafik Kazası: Yayalara Otomobil Çarptı, 1 Yaralı
Gölyüzü'nde Trafik Kazası: Yayalara Otomobil Çarptı, 1 Yaralı

Gölyüzü'nde Trafik Kazası: Yayalara Otomobil Çarptı, 1 Yaralı

Bolu'nun Gölyüzü Mahallesi Şehit Kani Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadından biri yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde gerçekleşti.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 14 ABV 568 plakalı otomobilin iki kadına çarptığı görüldü. Kazada M. E. isimli kadın yaralanırken, diğer kadının kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.golyuzunde-yayalara-otomobil-carpti-2.jpg

Yaralı kadın hastaneye sevk edildi

Polis ve sağlık ekipleri, olay yerine ihbar üzerine hızla ulaştı. Yaralı M. E., ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Hastaneden yapılan açıklamaya göre yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.golyuzunde-yayalara-otomobil-carpti-3.jpg

Sürücü kazadan sonra yardıma koştu

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, kazanın ardından otomobil sürücüsü araçtan inerek yaralı kadınlara yardım etti. Kazanın nasıl ve neden meydana geldiğine dair soruşturma başlatıldı ve ekiplerin incelemeleri sürüyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Fındık Üretiminde Devrim: DÜBİT, DÜFAM ve DÜ'den ortak çalışma
Fındık Üretiminde Devrim: DÜBİT, DÜFAM ve DÜ'den ortak çalışma
Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi: Bolu önemli bir spor kenti
Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi: Bolu önemli bir spor kenti
TKİ Bolu Göynük'te kömür üretimi için kamulaştırma kararı aldı
TKİ Bolu Göynük'te kömür üretimi için kamulaştırma kararı aldı
Mengen ve Mudurnu İlçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacak
Mengen ve Mudurnu İlçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacak
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak alarmı, görüş mesafesi 30 metreye düştü
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak alarmı, görüş mesafesi 30 metreye düştü
Ayı popülasyonundaki artış ve vatandaşların endişesi
Ayı popülasyonundaki artış ve vatandaşların endişesi
"Emekli Çiftçilerin Mağduriyetine Dikkat Çeken Başkan Özer: 'Adil Destek Şart'"
"Emekli Çiftçilerin Mağduriyetine Dikkat Çeken Başkan Özer: 'Adil Destek Şart'"
Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kazada, 6 kişi yaralandı
Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kazada, 6 kişi yaralandı