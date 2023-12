Google Gemini: Yapay Zekâ Yarışında Yeni Dil Modeli ve Bard Sohbet Botu İle Yenilikler

Google Gemini: Yapay Zekâ Yarışında Yeni Bir Dönem

Google, uzun süren bekleyişin ardından Gemini modelini tanıttı. Gemini, bir dil modeli (LLM) olarak, Google'ın yapay zekâ alanındaki öncü konumunu güçlendirecek. Bu model, Google'ın Deepmind yapay zekâ departmanı ve diğer araştırma birimleri arasındaki kapsamlı iş birliği sonucunda ortaya çıktı.

Gemini, Nano, Pro ve Ultra olmak üzere üç farklı sürüme sahip. Nano, Android cihazlarda yer alacak hafif bir versiyon iken, Pro daha güçlü özelliklere sahip ve Bard sohbet botu gibi birçok Google hizmetine destek sağlayacak. En güçlü versiyon olan Ultra ise veri merkezlerinde kullanılacak ve en erken 2024'te kullanıma sunulacak.

Gemini'nin Yetenekleri ve Kullanım Alanları

Gemini'nin temel versiyonu, şu an için metin girdileri ve çıktıları ile çalışabiliyor. Ancak Ultra sürümü, fotoğraf, video ve sesle de etkileşim kurma yeteneğine sahip olacak. Ayrıca, modelin kod yazma konusundaki başarıları da dikkat çekiyor. AlphaCod 2 isimli kod üretme sistemi kullanarak, Gemini rakiplerinden %85 daha iyi performans sergiliyor. Python, Java, C++ ve Go gibi dillerde etkileyici bir performans gösteriyor.

Bard'ın Yükselişi: ChatGPT'ye Ciddi Bir Rakip

Gemini'nin etkisi sadece dil modeli olmakla sınırlı değil. Google, Bard adlı sohbet botunu Gemini ile güçlendirerek, ChatGPT'ye ciddi bir rakip oluşturmayı hedefliyor. Bard, kullanıcıları daha iyi anlama ve daha kaliteli cevaplar verme yetenekleriyle öne çıkacak. Bard, Gemini'nin yapay zekâ yeteneklerini kullanarak, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirecek.

Pixel Telefonlarda ve Daha Fazla Entegrasyon

Gemini Nano'nun Pixel 8 Pro'ya entegre edilmesiyle, telefonun bazı özellikleri güçlenecek. Ses kayıt uygulaması Recorder'daki otomatik özetleme ve klavyedeki akıllı cevaplama gibi özellikler, Nano desteğiyle daha etkili hale gelecek. Ayrıca, önümüzdeki yıllarda Gemini'nin daha fazla uygulamaya ekleneceği ve Bard Advanced gibi gelişmiş yapay zekâ özellikleri sunan versiyonların ortaya çıkacağı belirtiliyor.

Yapay Zekâ Yarışında Google'ın Hamlesi

Google'ın Gemini ile attığı bu adım, yapay zekâ alanındaki rekabeti daha da kızıştıracak gibi görünüyor. OpenAI'ın GPT modeliyle rekabet etmeyi hedefleyen Gemini, kullanıcı deneyimini ve yapay zekâ uygulamalarını önemli ölçüde geliştirmeye aday. Ancak, Google'ın başarılı olup olmayacağını ve GPT'nin önüne geçip geçmeyeceğini zaman gösterecek. Gemni'nin yakın gelecekte tüm Android ekosistemine yayılması bekleniyor, bu da yapay zekâ yarışının daha da kızışacağı anlamına geliyor