Google'dan kullanıcılarına kritik güvenlik güncellemesi tavsiyesi

Google, yakın zamanda Chrome tarayıcısında önemli bir güvenlik açığı tespit etti ve kullanıcılarına bu açığı gidermek için bir güncelleme yapmalarını öneriyor.

Zero-Day Açığının Giderilmesi

Google'ın yaptığı açıklamaya göre, Windows, Mac ve Linux işletim sistemlerinde kullanılan Chrome tarayıcısında tespit edilen zero-day güvenlik açığı, son güncelleme ile giderildi. Windows için 119.0.6045.200, Mac ve Linux için ise 119.0.6045.199 sürümüyle bu güvenlik açığı düzeltilmiş durumda.

Güvenlik Açığının Potansiyel Tehlikeleri

CVE-2023-6345 kod numaralı bu güvenlik ihlali, bilgisayarları hedef almak ve kötü amaçlı yazılım yüklemek veya bilgi çalmak için kullanılabilir. Chrome'un açık kaynak grafik kütüphanesi Skia'da tespit edilen bu açık, kullanıcıların güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor.

Google'ın Güncelleme Tavsiyesi

Google, tüm Chrome kullanıcılarını tarayıcılarını en son sürümüne güncellemeye çağırıyor. Bu güncelleme, tarayıcı yeniden başlatıldığında otomatik olarak veya Yardım menüsü aracılığıyla elle yapılabilir. CVE-2023-6345'in aktif olarak istismar edildiği belirtilmesine rağmen, tehdit altında olan kullanıcı sayısı bilinmiyor. Bu nedenle, masaüstü sürümü için yayınlanan güncelleme paketinin en kısa sürede uygulanması tavsiye ediliyor.

Google'ın Chrome için yayınladığı bu kritik güvenlik güncellemesi, kullanıcıların verilerini korumak ve güvenli bir internet deneyimi sağlamak için büyük önem taşıyor. Kullanıcıların, güvenliklerini sağlamak adına bu güncellemeyi bir an önce yapmaları öneriliyor.