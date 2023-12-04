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Göz kuruluğunuz varsa dikkat! Sadece kuruyor ve gözünü kaybetti! Çare bulunmazsa diğer gözünü de kaybedecek..

Göz kuruluğunuz varsa dikkat! Sadece kuruyor ve gözünü kaybetti! Çare bulunmazsa diğer gözünü de kaybedecek..

Göz kuruluğuyla hastaneye giden 17 yaşındaki genç sol gözünü kısa sürede kaybetti!. Doktorlar muayene ediyor ama nedeni bulunamıyor. şimdi diğer gözünü kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Gaziantep, Şahinbey ilçesinin Ünaldı Mahallesi'nde yaşayan Çalışkan ailesi, 17 yaşındaki oğulları Muhammed'in sağlığı için zorlu bir mücadele veriyor.

Küçük yaşlarda başlayan ve nedeni teşhis edilemeyen bir hastalık sebebiyle sol gözünü kaybeden Muhammed, şimdi diğer gözünü de kaybetme riski ile karşı karşıya.

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Acil Yardım Çağrısı: Muhammed'in Göz Sağlığı Tehlikede

Muhammed Çalışkan, şimdiye kadar yaşadığı zorlukları anlatıyor: "Sol gözümü kaybettim, sağ gözümü de kaybedersem dünyam kararacak."

Bu genç, gözlerindeki kuruluk ve diğer semptomlar nedeniyle sürekli bir sağlık mücadelesi içinde. Gaziantep'teki hastaneler, bu nadir görülen duruma net bir teşhis koyamadı. Muhammed ve ailesi, doğru tedaviyi bulmak için doktorlara çağrıda bulunuyor.

Teşhis Konulamayan Hastalık: Ailenin Çaresiz Arayışı

Muhammed'in annesi Özel Çalışkan, yaşadıkları zorlukları paylaşıyor: "Birçok hastaneye götürdük ama kimse net bir teşhis koyamadı."

Muhammed'in durumu nedeniyle eğitim hayatı da sekteye uğradı. Anne Çalışkan, oğlunun okula gidemediğini ve normal bir hayat sürdüremediğini belirtiyor. Aile, Gaziantep'teki hem özel hem de devlet hastanelerinden yardım bekliyor.

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Göz Kaybının Eşiğinde: Muhammed'in Umut Arayışı

Baba Hüseyin Çalışkan ise, oğlunun sağlık durumu hakkında endişelerini dile getiriyor: “Hiçbir hastaneden olumlu sonuç alamadık."

Yıllar süren hastane ziyaretleri ve tedavi arayışlarına rağmen, aile hala kesin bir teşhis ve etkili bir tedavi bulamamış durumda. Baba Çalışkan, oğlunun her ay muayene ve tedaviye ihtiyaç duyduğunu, ancak net bir çözüm bulunamadığını ifade ediyor.

Gaziantep'in Sessiz Çığlığı: Muhammed İçin Adalet

Nadir görülen hastalıkların teşhisi ve tedavisi konusunda yaşanan zorluklar, toplumsal bir farkındalık yaratma ihtiyacını ortaya koyuyor. Muhammed'in hikayesi, hem tıbbi yardım hem de toplumsal destek çağrısının önemini vurguluyor.

Muhammed ve ailesi, Gaziantep ve Türkiye genelindeki sağlık profesyonellerinden ve ilgili tüm kurumlardan yardım bekliyor.

Teşhis edilemeyen bu hastalıkla mücadele eden genç bir hayatın, sağlıklı ve mutlu bir geleceğe kavuşabilmesi için her türlü desteğe ihtiyacı var. Gaziantep'ten yükselen bu yardım çağrısına kulak vermek, bir ailenin ve genç bir yaşamın umudunu yeşertebilir.

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