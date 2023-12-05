  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. GTA 6 için geri sayım sürüyor; Rockstar Games 5 Aralık Salı saat 17.00 da fragmanı yayınlayacak mı?
GTA 6 için geri sayım sürüyor; Rockstar Games 5 Aralık Salı saat 17.00 da fragmanı yayınlayacak mı?

GTA 6 için geri sayım sürüyor; Rockstar Games 5 Aralık Salı saat 17.00 da fragmanı yayınlayacak mı?

Geçtiğimiz günlerde GTA6 yapımcısı Rockstar Games 5 Aralık Salı günü saat 17.00 da yayınlanacağını duyurmuştu. Bugün ise oyuna ait fragmanın sızdırıldığı iddia ediliyor. Rockstar şirketinde çalışan kişinin oğlu’nun sızdırıldığı iddia ediliyor.

Rockstar Games, oyun dünyasında adından sıkça söz ettiren bir şirket. Geçtiğimiz haftalarda GTA 6'nın fragmanını yayınlayacağını duyurmuştu. Bu duyuru, oyun dünyasında heyecan yaratmıştı. Ancak bugün, sosyal medyada dolaşıma giren ve GTA 6 fragmanı olduğu iddia edilen bir içerik, oyun severlerin dikkatini çekti. Söz konusu sızıntının kaynağı belirsiz. Bazı iddialara göre, bu içerik Rockstar'da çalışan bir kişinin oğlu tarafından sızdırıldığı söyleniyor.

gta.jpg

Yeni Oyun merak konusu

Tanıtım görsellerinden ve daha önce sızdırılan bilgilere göre GTA 6 muhtemelen Miami’ye benzer bir yerde geçecek. Oyun sevenler yeni ve daha büyük bir GTA ile karşılaşabileceklerini düşünüyorlar. Ancak bu sadece bir beklenti ve Rockstar’ın sürprizlerle dolu dünyasında her şey mümkün. GTA6 yapımcısı Rockstar Games duyurduğu gibi 5 Aralık Salı günü saat 17.00’da yeni fragmanı yayınlayacak mı? Şimdi gözler şirket üzerine çevrildi.

gta6.jpg

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Teknoloji Devi Apple'dan yenilik: iPhone 16 serisinde eylem düğmesi
Teknoloji Devi Apple'dan yenilik: iPhone 16 serisinde eylem düğmesi
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hasgür: “Bu deprem, KAF için bir tehlike oluşturmaz diyemeyiz, haberci depremler olarak izlenmeli"
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hasgür: “Bu deprem, KAF için bir tehlike oluşturmaz diyemeyiz, haberci depremler olarak izlenmeli"
Türk-İş Genel Başkanı Atalay: “8 milyon asgari ücretli var, başlarını aşağı eğme lüksümüz yok"
Türk-İş Genel Başkanı Atalay: “8 milyon asgari ücretli var, başlarını aşağı eğme lüksümüz yok"
SMS dolandırıcılığına dikkat, Avukat Fikret Çıracı'dan önemli uyarılar
SMS dolandırıcılığına dikkat, Avukat Fikret Çıracı'dan önemli uyarılar
Bolu’da Cadde ortasında alkol içen adam çocukları da davet etti!
Bolu’da Cadde ortasında alkol içen adam çocukları da davet etti!
ODTÜ Mezunu Nazım Ulusoy, CHP'den Mudurnu Belediye Başkan aday adayı
ODTÜ Mezunu Nazım Ulusoy, CHP'den Mudurnu Belediye Başkan aday adayı
Bolu'da Kadınların Gücü: Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Organik Tarımın Yükselişi
Bolu'da Kadınların Gücü: Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Organik Tarımın Yükselişi