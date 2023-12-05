GTA 6 için geri sayım sürüyor; Rockstar Games 5 Aralık Salı saat 17.00 da fragmanı yayınlayacak mı?

Rockstar Games, oyun dünyasında adından sıkça söz ettiren bir şirket. Geçtiğimiz haftalarda GTA 6'nın fragmanını yayınlayacağını duyurmuştu. Bu duyuru, oyun dünyasında heyecan yaratmıştı. Ancak bugün, sosyal medyada dolaşıma giren ve GTA 6 fragmanı olduğu iddia edilen bir içerik, oyun severlerin dikkatini çekti. Söz konusu sızıntının kaynağı belirsiz. Bazı iddialara göre, bu içerik Rockstar'da çalışan bir kişinin oğlu tarafından sızdırıldığı söyleniyor.

Yeni Oyun merak konusu

Tanıtım görsellerinden ve daha önce sızdırılan bilgilere göre GTA 6 muhtemelen Miami’ye benzer bir yerde geçecek. Oyun sevenler yeni ve daha büyük bir GTA ile karşılaşabileceklerini düşünüyorlar. Ancak bu sadece bir beklenti ve Rockstar’ın sürprizlerle dolu dünyasında her şey mümkün. GTA6 yapımcısı Rockstar Games duyurduğu gibi 5 Aralık Salı günü saat 17.00’da yeni fragmanı yayınlayacak mı? Şimdi gözler şirket üzerine çevrildi.