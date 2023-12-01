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  3. GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 Heyecanı: Rockstar'ın 25. Yıldönümünde Yayınlanacak FragmanTarihi ve Beklenen Sürprizler!
GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 Heyecanı: Rockstar'ın 25. Yıldönümünde Yayınlanacak FragmanTarihi ve Beklenen Sürprizler!

GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 Heyecanı: Rockstar'ın 25. Yıldönümünde Yayınlanacak FragmanTarihi ve Beklenen Sürprizler!

GTA 6 ne zaman çıkacak, Stüdyo, geçtiğimiz ay, şirketin 25. yıldönümü vesilesiyle heyecanla beklenen oyunun ilk fragmanını Aralık ayında yayınlayacağını duyurdu.

GTA 6 ne zaman çıkacak? Bu, uzun süredir beklenen bir gelişme olup, hayranları heyecanlandırmış ve merak uyandırmıştır.

Rockstar'ın 25. Yıldönümü Kutlamaları Başlıyor: GTA 6 ne zaman çıkacak? İlk Fragman Geliyor!

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Stüdyo, 25 yıllık bir geçmişi kutlamak adına, Aralık ayında oyunseverlere müjdeli bir haber verdi. Şirket, yıldönümü münasebetiyle hazırlanan oyunun ilk fragmanını yayınlayacak. Bu anı bekleyen hayranlar, stüdyonun hangi sürprizleri hazırladığını görmek için sabırsızlanıyor.

Geçtiğimiz şubat ayında Rockstar, Grand Theft Auto serisinin bir sonraki oyununun aktif geliştirmesinin "iyi bir şekilde devam ettiğini" doğrulamıştı. Ancak, oyunun detayları hala gizemini koruyor ve şirket, bu konuda herhangi bir ek bilgi vermekten kaçınıyor.

GTA 6 ne zaman çıkacak?: GTA 6 Geliştirme Görüntüleri Ortaya Çıktı!

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Oyun dünyasının önemli veri sızıntılarından biri, Eylül 2022'de GTA 6'ya dair heyecan verici detayları gün yüzüne çıkardı. Bir saatten fazla süren geliştirme görüntüleri, oyunseverlere GTA 6'nın alfa sürümünden açık dünya oynanışıyla ilgili bir önizleme sunuyor. Görüntüler, Vice City'de geçen ve bir kadın kahramana sahip olacak olan oyunun atmosferini ve dinamiklerini sergiliyor.

GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6'nın Yayın Tarihi: Söylentiler ve Beklentiler

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Take-Two'nun sahibi olan Rockstar, "çığır açan birkaç oyunun" piyasaya sürülmesiyle önümüzdeki mali yılda satışlarda önemli bir artış öngörüyor. Bu durum, GTA 6'nın 31 Mart 2025'e kadar olan dönemde piyasaya sürüleceği söylentilerini güçlendirdi. Oyunseverler, uzun bir bekleyişin ardından GTA 6'nın ne zaman ellerine geçeceğini merakla bekliyor.

Heyecan Dorukta, GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 Beklentisi Artıyor!

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Rockstar'ın 25. yıldönümü ve GTA 6'ya dair ortaya çıkan gelişmeler, oyun dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte, hayranlar oyunun detaylarına dair daha fazla ipucu arayacak ve stüdyonun yeni başyapıtı hakkında daha fazla bilgi edinme şansına sahip olacaklar. Oyunseverlerin merakla beklediği GTA 6'nın, mali yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi ihtimali, heyecanı daha da artırıyo

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